POVLAČE SE OVE GUME IZ PRODAJE U SRBIJI: Evo šta možete da uradite ukoliko ih imate!

Proizvođač je obavestio distributere, a reč je o gumama robne marke Pirelli Scorpion.

„Pod određenim uslovima korišćenja odnosno upotrebe guma (npr. nizak pritisak u gumama, velika opterećenja, uslovi na putu, pređeni kilometri koji su skoro na polovini životnog veka gume, itd.), može doći do nepravilnog trošenja guma, što vremenom može dovesti do pucanja ojačanja pod uglom od nula stepeni. Ako se ovo stanje ne otkrije na vreme, može dovesti do potencijalnog odvajanja delova gazećeg sloja i/ili naglog gubitka vazduha. Delimično odvajanje gazećeg sloja i/ili nagli gubitak pritiska u gumama može uzrokovati gubitak kontrole nad motociklom, čime se povećava rizik od povreda“, navodi se na sajtu NEPRO u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Proizvođač je obavestio distributere o prestanku dalje prodaje i načinu sprovođenja opoziva prozivoda.

Obaveza distributera je da potrošače obaveste o opozivu, kao i da vrše prijem opozvanih proizvoda od potrošača, uz adekvatnu zamenu proizvoda.

(k1info)

OD JANAURA NOVA PRAVILA ZA VOZAČE Mnoge stvari se menjaju iz korena