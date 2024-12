ŽENE I DALJE BEZ ZAŠTITE: Vreme je da osvetnička pornografija postane krivično delo

Zastrašivanja, pretnje, vulgarnost, seksizam, mizoginija, novi su oblici nasilja na društvenim mrežama. Gotovo da nema žene ili devojčice koja nije dobila poruku takve sadržine. Odgovor na digitalno nasilje zahteva unapređenje krivičnog zakonodavstva, saglasni su učesnici konferencije „Digitalno nasilje i pravna zaštita – zajedno protiv osvetničke pornografije i sekstoršna“.

Uvredljive, vulgarne, zastrašujuće, ponižavajuće poruke šalju se sa bezbedne distance, sa poznate adrese ili anonimno.

„Mi govorimo o deci do 15 godina devojčicama u svetu koje su već imala neki oblik digitalnog nasilja.Ono što je zabrinjavajuće za Srbiju je da 84 odsto žena i devojaka smatra da su one same doprinele na neki način tome što im se desilo i još više zabrinjava što se sa tim slažu i njihovi sugrađani i sugrađanke. Znači one su u tome same“, ukazuje Milana Rikanović iz organizacije „UN vumen“.

A ono što se objavi na internetu tamo ostaje zauvek i dostupno je svima.

„Moramo biti svesni da je ono jednako ozbiljno kao i svako drugo nasilje i kao takvo treba da bude tretirano, što podrazumeva da nam je potreban adekvatan sistem zaštite dakle pravni okvir koji reguliše zabranu svake vrste nasilja“, ističe Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Deljenje intimnih fotografija i snimaka bez pristanka žena i devojaka dramatično raste. Zato je Poverenica pokrenula inicijativu da se uvede novo krivično delo za objavljivanje, deljenje i zloupotreba takvih sadržaja.

„Ministarstvo pravde smatra da su ove inicijative opravdane i svakako ćemo u tom smislu dopuniti krivični zakonik ili putem inkriminisanja novog krivičnog dela ili proširenjem radnji i izvršenja nekog od već postojećih krivičnih dela“, navodi Bojana Šćepanović, državna sekretarka u tom Ministarstvu.

Prema važećem kričnom zakonodavstvu osvetnička pornografija u Srbiji nije krivično delo već se sankcioniše kroz delo polnog uznemiravanja, proganjanja, ucena…

Izmenama Krivičnog zakona pooštrene su kazne za dela protiv polne slobode i nasilja u porodici. Na primer za silovanje je predviđena kazna od pet godina do doživotnog zatvora. Ista sankcija propisana je i za krivično delo obljube nad nemoćnim licem i detetom.

(RTS)

