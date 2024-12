STIŽE NOVA SORTA JABUKA Otporna je na bolesti

Novozelandska kompanija Prevar je najavila da će uskoro na tržište izbaciti novu sortu jabuke po imenu GudnesMe, genetski otpornu na čađavu krastavost, tolerantnu na pepelnicu, i prirodne pokožice koja joj pruža izuzetnu zaštitu od ožegotina.

Prevar je na razvoju ove jabuke radio preko 20 godina, kaže glavni menadžer kompanije Snou Hardi.

– To je bio dugačak proces koji je zahtevao puno vremena, truda i strpljenja – dodaje on i istakao da je ono što je glavna prednost ove jabuke u odnosu na ostale na tržištu, to što je dobra za prirodu u životnu sredinu. Naime, njena otpornost je takva da zahteva mnogo manje hemijskih tretmana od drugih sorti ovog voća, samim tim, daleko manje zagađuje okolinu.

– Verujemo da će GudnesMe zaživeti u glavnim proizvodnim regionima jabuke u svetu. Na Novom Zelandu uspeva posebno dobro, a imamo i eksperimentalne zasade u Evropi i Americi, koji daju obećavajuće rezultate – objašnjava Hardi.

Ova jabuka je zvanično predstavljena na Interpoma kongresu jabuka u Italiji, iako je već par godina licencirana.

Opisuju je kao „izuzetno atraktivnu svetlo crvenu jabuku, sa dobrim balansom šećera i kiselina, i lepom, hrskavom teksturom“, a očekuje se da će je potrošači voleti. Sazreva sredinom septembra, otprilike dve nedelje nakon sorte Galaksi. Krupnija je od Gale, ipak, nešto sitnija od Fudžija, piše eKapija.

Ova sorta je prilagođena za gajenje u različitim klimatskim uslovima, pa se veruje da će se proširiti globalno. Evropski potrošači će moći da je probaju po prvi put, kako se predviđa, 2026. godine.

(Bizportal)

