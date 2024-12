HITNA POMOĆ: Teže povređena jedna osoba u saobraćajki na Jabučkom putu

-Na Bavaništanskom putu dogodio se saobraćajni udes u kome je povređena jedna osoba, koja je posle zbrinjavanja prevezena do bolnice. Potom se desila još jedna saobraćajka isto na Bavaništanskom putu u kojoj je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen do bolnice.

U saobraćajki na Jabučkom putu, kod Almexa, jedna osoba je teže povređena. Nakon zbrinjavanja povređeni je prevezen do bolnice.

Hitna pomoć imala je četiri intervencije na javnom mestu, a među njima i u Ulici Milorada Bate Mihailovića, gde zatečena jedna osoba bez disanja. Započeta je reanimacija, ali je ekipa mogla samo da konstatuje smrt.

Inače, u saopštenju Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, navodi se da je ambulantnih pregleda bilo 35, od čega šestoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska i bolova različite etiologije, a deca zbog visoke temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 23,uglavnom hronični bolesnici.

(Pančevac)