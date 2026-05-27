Koji pas odgovara vašem horoskopu? Evo koji pas se uklapa u vaš životni stil
Horoskop može pomoći u iyboru kućnog ljubimca, jer odabir psa koji odgovara vašem karakteru može poboljšati vašu povezanost.
Ovan, poznat po energiji i avanturističkom duhu, najbolje se slaže sa aktivnim psima poput australijskog ovčara.
Bikovi, koji vole mir i udobnost, idealno se slažu s buldogom, koji ne zahteva puno fizičke aktivnosti.
Blizanci, intelektualci i duhoviti, odlično se uklapaju s pudlama, koje su pametne i lako obučljive.
Rakovi, emocionalni i porodični, savršen su par za bigla, koji je društven i ljubazan.
Lavovi, koji žele biti u centru pažnje, najbolje se slažu sa zlatnim retriverima, koji su lojalni i društveni.
Device, introvertirane i mirne, idealno se povezuju s kavalirskim španijelima, koji preferiraju mirniji život.
Vage teže harmoniji i ravnoteži, a umiljati i društveni engleski koker španijel savršen je izbor za ovaj vazdušni znak.
Škorpije su poznate po svojoj strasti, odlučnosti i zaštitničkom stavu. Doberman je pas koji to odražava svojom odanošću i hrabrošću.
Strelci su slobodoumni avanturisti, a savršen pas za njih je aktivni i veseli dalmatinac.
Jarci su poznati po svojoj disciplini i snažnoj volji. Rotvajler je idealan predstavnik ovog zemljanog znaka zbog svoje odlučnosti i odanosti.
Vodolije su nekonvencionalne i nezavisni. Sibirski haski odlično predstavlja ovaj znak zbog svoje ljubavi prema slobodi i slobodnom duhu.
Ribe su empatične i vole sanjariti. Zbog toga jako podsećaju na kovrčavog bišona, poznatog po svom nežnom i osjećajnom karakteru.
(Pančevac)