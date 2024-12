AKCIJA AZBS REALIZOVANA U PANČEVU: Naša ambicija je da budemo među 10 najbezbednijih zemalja u Evropi

U Pančevu je realizovana akcija u sklopu kampanje „Budi deo bezbednog tima“ u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Cilj kampanje je informisanje građana o pravilnom postupanju u slučaju saobraćajne nezgode.

Kampanja „Budi deo bezbednog tima“, koju sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja, stigla je, nakon Kraljeva i Zrenjanina, i u Pančevo. U centru grada organizovani su različiti sadržaji kako bi se mladi, kao najugroženija kategorija, informisali o opasnostima nesavesnog ponašanja u saobraćaju i prevenciji saobraćajnih nezgoda

Sama kampanja je deo akcionog plana koji prati Nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja. Strategiju smo usvojili krajem prošle godine, a cilj joj je smanjenje broja povređene i poginule dece do 2030. godine. Odnosno, da od 2030. godine imamo nula poginule dece u saobraćaju. Naša ambicija je da budemo među 10 najbezbednijih zemalja u Evropi – naveo je Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Mladi su imali priliku da učestvuju u diskusijama i radionicama i da uz pomoć simulatora uvide koliko je opasno upotrebljavati telefon tokom vožnje.

Slaviša Savić, saradnik Agencije za bezbednost saobraćaja i žrtva saobraćajne nezgode naveo je da je vrlo važno da mladi razumeju posledice nesavesnog ponašanja u saobraćaju:

Priča žrtve saobraćajne nesreće nije koncipirana na statistici i zakonskim odredbama. Naša priča je lična, ukazujemo na naša osećanja, na to kako smo izgledali, šta smo voleli pre same nezgode, na život nakon nezgode, koji se drastično promenio, zbog jedne greške u mladosti koju smo učinili. Uglavnom je to prebrza vožnja, u mom slučaju nevezivanje pojasa. To treba mladima da bude jasna opomena da se ne igraju životom, da sam saobraćaj nije dečija igra, da praktično nakon nesreće ne možete stisnuti dugme i ponovo učitati “nivo” – rekao je Savić.

U akciji su učestvovali i volonteri i predavači Crvenog krsta Pančevo i Crvenog krsta Kovin. Oni su demonstrirali veštine prve pomoći, kao i pravilno postupanje na mestu nesreće.

Odlučili smo da prikažemo jednostavnije povrede, kao i teme koje se obrađuju na obukama za buduće vozače. To su reanimacija, sa i bez specifičnih uređaja, kao što su aparati za reanimaciju, varijante nekih povreda koje se mogu desiti, kao što su prelomi, duboke razderotine i posekotine. Govorili smo o tome koji je bezbedni pristup i kako skinuti kacigu osobi koja je doživela nezgodu i da li je to preporučljivo ili nije – objasnio je Milan Lukšić, predavač iz Crvenog krsta Kovin.

U okviru kampanje održana je i edukativna tribina o bezbednosti u saobraćaju, namenjena najstarijim građanima.

(Pančevac/RTV Pančevo)

