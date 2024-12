Deda Mraz stiže u Kovačicu: Mališani, evo kada vam donosi paketiće!

Deda Mraz nam je javio – dolazi 28. decembra u 18 časova i donosi paketiće, ovako su iz Opštine Kovačica najavili raaspord i podelu novogodišnjih paketića.

Draga deco, opština Kovačica se i ove godine potrudila da javi spisak sve dobre dece Deda Mrazu i on je odlučio da svoj deci do 4. razreda osnovne škole donese paketiće i to na trg ispred opštine Kovačica 28. decembra u 18 časova!

Pošto su naši najmlađi sugrađani bili dobri tokom čitave godine, priređujemo i novogodišnji šou i veeeeeliki vatromet!!!

Ne brinite – za sve one koji nisu u mogućnosti da dođu sopstvenim prevozom, obezbedili smo po jedan autobus koji će krenuti iz Crepaje, Debeljače, Padine, Uzdina i po jedan kombi iz Samoša i Idvora.

Kako biste preuzeli paketić, obavezno ponesite svoje vaučere koje ćete dobiti:

– u mesnoj zajednici za bebe i decu do predškolskog uzrasta

– za predškolski uzrast od svoje vaspitačice

– za decu do četvrtog razreda osnovne škole od svoje učiteljice.

RASPORED POLAZAKA:

17.30h Crepaja – parking ispred crkve

17.30h Debeljača – ispred mesne zajednice

17.30h Padina – ispred mesne zajednice

17.30h Uzdin – ispred Osnovne škole ‚‚Sveti Georgije“

17.30h Idvor – ispred Osnovne škole ‚‚Mihajlo Pupin“

17.30h Samoš – ispred mesne zajednice

(Pančevac)

