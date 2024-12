RUSIJA: 14 povređeno u sudaru dva voza u Murmanskoj oblasti

Najmanje 14 osoba je povređeno u sudaru dva voza u Murmanskoj oblasti, a jedna osoba je poginula, saopštila je pres-služba ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

U sudaru je povređeno i 14 osoba, od kojih se četvoro nalazi u teškom stanju, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije.

U 16.15 časova, po dolasku na stanicu Knjažaja u Murmanskoj oblasti, došlo je do bočnog sudara putničkog voza broj 11 Murmansk-Sankt Peterburg, kojim je putovalo 326 putnika, sa vagonima teretnog voza, preneo je TASS.

Prema prvim informacijama, iz šina su iskočila tri putnička vagona, kao i teretni. Saobraćaj je na ovoj liniji je obustavljen.

‼️BREAKING || EIGHT CASUALTIES IN SLEEPER TRAIN CRASH WITH FREIGHTER IN POLAR CIRCLE RUSSIA

A Russian sleeper train collided with a rail freighter in the Russian Polar Circle region near the port of Murmansk.

The Russian state media reports at least 8 casualties in the collision. pic.twitter.com/g4BVsvnLBF

— Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) December 18, 2024