PREDSEDNIK SRBIJE SE OBRAĆA IZ BRISELA: Vučić o daljoj isporuci nafte Srbiji i NIS-u

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Briselu gde učestvuje na Samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i na Samitu Evropska narodna partija Zapadni Balkan.

– Imali smo dobar samit, goovrili smo osvemu, očekuje se i večera i dolazak predsednika Francuske. Očekujemo u januari ili februaru da postanemo deo jedinstvene regije plaćanja, otvaranje klastera krajem januara, početkom februara. U narednih tri dana očekujemo da dobijemo prvu tranšu iz agende rasta, ostatak tokom januara meseca.

– Imali smo dosta biletaralnih sastanaka sa Sančezom, Plenkovićem.

– Imali smo razgovor oko američkih sankcija NIS-u i oko čega smo saglasni obojica, bez obzira na naše bilateralne odnose, oni su zainteresovani za nastavak isporuke nafte.

– Ja ne mogu da kažem da hrvatska kompanija nije ispunjavala svoje obaveze prema Srbiji, i oni su zainteresovani za dalju isporuku, jer bi u suprotnom to značilo bankrotstvo i prekid saradnje sa Srbijom.

– Poslednji sam govorio od ljudi sa Zapadnog Balkana. Morao sam da odgovaram na razne vrste optužbi, najveće licemerne izjave da mi ne poštujemo tertiroijalni intergitet.

– To vam kažu oni koji su sprovodili secesiju na našoj teritoriji. Dobro je govorila Meloni, Orban, Fico, Micotakis.

– Mi verujemo da ćemo da otvorimo, imao sam dobar razgovor sa Plenkovićem. Nemam nikakav problem. Nisam siguran da će ta vrsta bilateralizacije odnosa naići na podršku EU.

– Ne pada mi napamet da komentarišem bilo šta, mogu da rade šta hoće dok ne ugrožavaj udruge. Nećemo da upadamo sa policijom u univerzitete kao neke druge zemlje. Mi smo ispunili sve zahteve št osu tražili, naknadne zahteve ne prihvatamo.

– Žao mi je ako se Slavici nešto desilo, nisam video niti pratio.

– U subotu ću da predstavljam program za mlade za kredite i pripremo novi plan za posebno kako da omogućimo sigurnije i bolje investiranje ljudi iz dijaspore koji hoće da se vrate i kako da im pomognemo na razne načine.

– Nema ništa od tehničke vlade, to samo zavisi od mene po Ustavu Srbije, samo ja mogu da odredim mandatara. Možda mogu da izvrše državni udar, ali to su pusti snovi od nekoga koji se zaklinjao Rusiji na vernost, ali se preselio kod vanzemaljaca, ali dobro tako to ide.

– Za mene je najbitnije pitanje da li je Rusija spremna na mirovne rezgovore sa SAD-om. Za stolom će suštinski biti Rusija i Amerika, jer sam to čuo iz jednih i drugih izvora. Da li će uspeti da se dogovore i da donesu dobre vesti za ceo svet, nadam se, a da li verujem, i ne baš.

(Pančevac)

