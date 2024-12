KULTURNI CENTAR PANČEVO: Program od 23. do 29. decembra

U Dvorani Kulturnog centra od 24. do 26. decembra u 18 sati, na bioskopskom repertoaru je animirana sinhronizovana avantura VAJANA 2.

Glasove su pozajmili: Marko Kon, Ivona Rambosek, Bogdan Bogdanović, Husein Alijević Husa, Jelena Gavrilović, Dragan Mićanović. Epski animirani mjuzikl ponovo ujedinjuje Vajanu i Mauija, u do sada nezapamćenom dinamičnom putovanju, zajedno sa posadom neverovatnih pomoraca. Nakon što je dobila iznenadni poziv od svojih predaka, Vajana putuje u daleka mora Okeanije i u opasne, davno zaboravljene vode, ulazeći u avanturu drugačiju od bilo čega sa čim ikada suočavala.

Od 24. do 26. decembra u 20 sati, u Dvorani Kulturnog centra, na programu je i animirani hit Gospodar prstenova: Rat rohimira . Uloge tumače: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto.

Smešten 183 godine pre događaja opisanih u originalnoj trilogiji filmova, „Gospodar prstenova: Rat Rohirima“ prikazuje sudbinu Kuće Helma Hamerhanda, legendarnog kralja Rohana. Iznenadni napad Vulfa, lukavog i nemilosrdnog gospodara Dunlendinga, koji traži osvetu za smrt svog oca, prisiljava Helma i njegov narod na hrabru poslednju obranu u drevnom gradu Hornburg – moćnoj tvrđavi koja će kasnije postati poznata kao Helmova klisura. U sve očajnijoj situaciji, Hera, Helmova kći, mora da pronađe snagu za pružanje otpora smrtonosnom neprijatelju, koji je odlučan da ih potpuno uništi.

U Dvorani, 27. i 28. decembra, u 21 sat možete pogledati španski naučno-fantastični film Susedna soba u režiji Pedra Almodovara. Uloge tumače: Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Esther McGregor. Zasnovano na romanu „What Are You Going Through“ Sigrid Nunez, ovo filmsko remek delo Oskarom nagrađenog reditelja Pedra Almodovara istražuje obnovljeno prijateljstvo između Ingrid (oskarovka Džulijen Mur) i Marte (oskarovka Tilda Svinton), nekadašnjih bliskih prijateljica čiji su putevi vremenom krenuli u različitim pravcima. Ingrid, autor knjiga autofikcije, i Marta, ratna reporterka, ponovo se susreću u ekstremnoj, ali čudno slatkoj situaciji — Marta se suočava s smrtonosnom bolešću.

U okviru vizuelnog programa Kulturnog centra Pančeva, 27. decembra u 19 sati u Galeriji savremene umetnosti Pančeva (Miloša Crnjanskog 2) biće otvorena izložba XVIII nove tehnologije – mesto povratka / place of return. Na izložbi učestvuju: Toni Dav / Toni Dove / USA; Vesna Viktorija / Vesna Viktoria / USA – Srbija; Aleksandra Jovanić / Aleksandra Jovanić; Danijela King / Danielle King / USA; Luka Klikovac / Luka Klikovac; CRYPTOGRAM #1. Autorka koncepta izložbe je Milica Lapčević, a organizatorka programa Ivana Markez Filipović.

Kraj godine rezervisan je za dva programa u okviru Književnog kafea Kulturnog centra Pančeva. U Foajeu, 26. decembra, u 19 sati na repertoaru je Književni kafe sa Anom Vučković Denčić: o Bazenu i ostalom. Razgovor vodi Jasmina Topić. Ako je roman Yugoslav bio vrsta posmrtne molitve za Jugoslaviju onda je Bazen eho nekih boljih vremena i znak dekadencije koja krasi društva na umoru. U njemu je naratorka jedna od plivačica u bazenu koja, dok pliva, razmišlja i pripoveda sudbine svojih sakupača u plavetnilu veštačke vode. Upravo je ta artificijelnost ono što ovaj roman čini jedinstvenim i erotičnim u isti mah.

Ana Vučković (udato Denčić) rođena je 16. novembra 1984. godine u Beogradu. Završila je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a zatim i master-studije filmologije na istom fakultetu. Novinarka je Radio Beograda 2 i kolumnistkinja Siti Magazina (City Magazine). Objavljene su joj četiri knjige: Epoha lipsa juče (2003), Lust ‘n’ Dust (2004), Plišani soliter (2007) i Surfing Serbia (2012). Njene priče su objavljene u zbirkama priča grupe autora Krik! i Kraljica Lir i njena deca (2017), a pesme u 33. broju Rukopisa, zbornika poezije i kratke proze mladih s prostora bivše Jugoslavije (2010).

Dan kasnije na istom mestu (Foaje), 27. decembra, u 19 sati na program je Književni kafe sa Jelenom Angelovski: o Štelovanju glave i ostalom. Razgovor takođe vodi Jasmina Topić. Jelena Angelovski je profesor, doktor nauka, nastavnik Srpske dopunske škole u kantonu Cirih, blogerka koja objavljuje kraće prozne beleške o svojim imigrantskim iskustvima. Živi sa porodicom u jednom malom švajcarskom selu nadomak Ciriha.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sat, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

(Pančevac)