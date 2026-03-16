Ovo je čarobno cveće za vašu baštu ili terasu
Osim što su najlepše vrste, ujedno su i najotpornije.
Dovoljno je da ih jednom posadite, a cvetaće iz godine u godinu i oduševljavati svojim cvetovima.
Ako volite cveće, ali ne želite svake godine iznova da ga sadite, višegodišnje biljke savršen su izbor za vas.
Jednom posađene u proleće, mogu da opstanu godinama, vraćajući se svake sezone sa svojim predivnim cvetovima.
Pogledajte koje su to najljepše i najotpornije vrste koje će dugoročno ulepšati vašu baštu ili terasu.
Lavanda
Lavanda je poznata po svom predivnom mirisu i ljubičastim cvetovima. Ova mediteranska biljka je otporna na sušu i zahteva minimalno održavanje. Jednom posađena, lavanda će vas godinama uveseljavati svojim cvetovima i prijatnim mirisom.
Božur
Božuri su predivno cveće koje može da traje decenijama na istom mestu. Cvetovi su raskošni, mirisni i dolaze u raznim nijansama ružičaste, crvene, bele i žute boje. Najbolje uspevaju na sunčanim mestima.
Ljiljan
Ljiljani su klasičan izbor za višegodišnje cveće. Njihove lukovice preživljavaju zimu i svake godine ponovo cvetaju. Osim toga, ljiljani dolaze u raznim bojama i oblicima, zbog čega su idealni za svako dvorište i svačiji ukus.
Hosta
Ako tražite biljku koja dobro uspeva u senci, hoste su idealan izbor. Njihovi veliki, dekorativni listovi dolaze u raznim nijansama zelene, plave i žute, a u leto proizvode i sitne cvetove. Ova biljka oduševiće sve koji vole jednostavnost.
Rudbekija
Poznata i kao crnooka suzana, rudbekija je cvet koji donosi veselje u dvorište svojom žarko žutom bojom. Otporna je na razne vremenske uslove i lako se razmnožava, osiguravajući cvetanje svake godine.
Ehinacea
Ehinacea nije samo dekorativna biljka, već i lekovita. Njeni ljubičasti, ružičasti i beli cvetovi privlače pčele i leptire te pomažu indirektno u zdravlju imunološkog sistema. piše Večernji.hr.
