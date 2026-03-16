Ovo je čarobno cveće za vašu baštu ili terasu

Osim što su najlepše vrste, ujedno su i najotpornije.

Dovoljno je da ih jednom posadite, a cvetaće iz godine u godinu i oduševljavati svojim cvetovima.

Ako volite cveće, ali ne želite svake godine iznova da ga sadite, višegodišnje biljke savršen su izbor za vas.

Jednom posađene u proleće, mogu da opstanu godinama, vraćajući se svake sezone sa svojim predivnim cvetovima.

Pogledajte koje su to najljepše i najotpornije vrste koje će dugoročno ulepšati vašu baštu ili terasu.



Lavanda

Lavanda je poznata po svom predivnom mirisu i ljubičastim cvetovima. Ova mediteranska biljka je otporna na sušu i zahteva minimalno održavanje. Jednom posađena, lavanda će vas godinama uveseljavati svojim cvetovima i prijatnim mirisom.

Božur

Božuri su predivno cveće koje može da traje decenijama na istom mestu. Cvetovi su raskošni, mirisni i dolaze u raznim nijansama ružičaste, crvene, bele i žute boje. Najbolje uspevaju na sunčanim mestima.

Ljiljan

Ljiljani su klasičan izbor za višegodišnje cveće. Njihove lukovice preživljavaju zimu i svake godine ponovo cvetaju. Osim toga, ljiljani dolaze u raznim bojama i oblicima, zbog čega su idealni za svako dvorište i svačiji ukus.

Hosta

Ako tražite biljku koja dobro uspeva u senci, hoste su idealan izbor. Njihovi veliki, dekorativni listovi dolaze u raznim nijansama zelene, plave i žute, a u leto proizvode i sitne cvetove. Ova biljka oduševiće sve koji vole jednostavnost.

Rudbekija

Poznata i kao crnooka suzana, rudbekija je cvet koji donosi veselje u dvorište svojom žarko žutom bojom. Otporna je na razne vremenske uslove i lako se razmnožava, osiguravajući cvetanje svake godine.

Ehinacea

Ehinacea nije samo dekorativna biljka, već i lekovita. Njeni ljubičasti, ružičasti i beli cvetovi privlače pčele i leptire te pomažu indirektno u zdravlju imunološkog sistema.

