VUČEVIĆ: Otvorena brza saobraćajnica Šabac – Loznica

Premijer Miloš Vučević izjavio je danas da Srpska napredna stranka stoji iza ideje o formiranju pokreta koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i istakao da bi Vučić trebalo da bude lider tog pokreta.

– To je pre svega jedna politička ideja koja treba da bude dalje razrađena i zaokružena. Mislim da je ovo trenutak, kada vidite sve što se dešava i kod nas i u svetu i u Evropi, za objedinjavanje svih onih strana i snaga koje žele da čuvaju Srbiju kao nezavisnu i slobodnu državu, rekao je on odgovarajući na pitanja novinara prilikom obilaska brze saobraćajnice Šabac-Loznica koja je danas svečano otvorena.

Prema njegovim rečima, pokret bi trebalo da bude nadstranačka platforma i da ga vodi Aleksandar Vučić.

– Prirodno je da on bude lider tog pokreta. Naravno da svi mi koji verujemo u Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu, bez obzira da li se nekada razlikujemo po nekim pitanjima, imamo zajednički imenitelj, a to je da sačuvamo državu. Da sačuvamo državu da nam je ne vrate 15-20 godina unazad, da nas ne slude opet sa istim stvarima i istim ljudima, kao što su nam učinili pre 25 godina, pa da opet posle ne plaćemo skupo greške i pokušavamo da ispravimo ono što smo propustili da uradimo tada kada je trebalo, istakao je Vučević.

Vučević: Sto novih km auto-puta i brzih saobraćajnica

Miloš Vučević izjavio je danas na otvaranju brze saobraćajnice Šabac – Loznica, u dužini od 54,5 kilometara, da će zajedno sa tim putem do kraja ove godine i početka sledeće Srbija imati oko 100 kilometara novih autoputeva i brzih puteva.

„To je pobeda vas, građani Srbije. To je pobeda našeg naroda. To je pobeda srpskog naroda gde god da živi, jer svi Srbi se raduju kada vide da njihova država Srbija napreduje, kada se razvija, jer to znači da će voditi računa o svim građanima Srbije, ali i o Srbima gde god živeli“, istakao je Vučević na otvaranju brze saobraćajnice Šabac – Loznica u prisustvu velikog broja građana iz tog dela zemlje, kao i supruge predsednika Srbije Tamare Vučić.

„Ovo je veliki dan za Mačvu, ovo je divan dan i zlatnim slovima će biti upisan 29. decembar 2024. godine Ne samo da je lepo vreme, nego je povod lep, jer ovo je dokaz da Srbija radi i pobeđuje, da se Srbija gradi, i da Srbija i kada prolazi kroz teške periode, teške dane, dane koje nose i bol i tugu, ima snage da nastavi dalje, baš kao što i danas sunce sija ovom zimskom danu, i daje neku novu veru i nadu da će godina koja dolazi biti bolja“, poručio je Vučević.

On je dodao i da to koliko će biti dobro zavisi u dobroj meri od svih nas i, kako je rekao, ako budemo verovali u nas i u Boga, trudili se, živeli za to da menjamo Srbiju na bolje, da dalje razvijamo Srbiju, da nastavimo ovakve puteve, da gradimo fabrike, da gradimo pruge i da rastu plate i penzije.

Brza saobraćajnica Šabac – Loznica otvara put novim investicijama

Premijer Miloš Vučević izjavio je danas da će brza saobraćajnica Šabac – Loznica otvoriti put za nove investicije u taj kraj, kao i da studenti i zaposleni u Beogradu ne moraju da napuštaju Loznicu, jer će im ta saobraćajnica omogućiti da za sat i 15 minuta budu u glavnom gradu.

„Mislim da ima delova u Beogradu gde se duže putuje od tačke A do tačke B. Kada se rade veliki infrastrukturni projekti, naravno da će doći do promena na terenu, mi smo spremni da pričamo sa svima, da rešimo pitanja, da razgovaramo sa predstavnicima lokalnih samouprava“, rekao je Vučević tokom obilaska saobraćajnice koja se danas otvara.

Kako kaže, deluje logično da se povežu Novi Sad, Ruma i Šabac, ali je bila neophodna politička volja.

„Za to vam je potreban kapiten tima, koji gura stvari napred, koji zadaje tempo svojim igračima, prijteljima i poltičkim saborcima. Takođe, ne bismo ovo mogli bez stabilnih finansija. Ovo nije pitanje samo dobre volje“, objasnio je premijer.

(Pančevac/Tanjug)

