Penzioneri mogu besplatno u banje u Srbiji: Ovo su svi uslovi

Penzioneri sa nižim primanjima dobiće priliku za besplatan boravak u banjama ili zdravstvenim ustanovama u trajanju do deset dana. Ovo uključuje i pokriće putnih troškova, a za one kojima je neophodno omogućen je i boravak pratioca.

Na raspolaganju će biti čak 26 lokacija širom Srbije, uključujući Nišku banju, Vrnjačku banju i Banju Koviljaču, odlučio je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Oporavak u banjama biće dostupan svima čija primanja ne prelaze prosečnu penziju u Srbiji, kao i da nisu koristili slične usluge od 2020. godine.

Proces prijave je jednostavan – zainteresovani će podnositi prijave u najbližoj filijali Fonda uz dokumentaciju koja uključuje ček od penzije, medicinsku dokumentaciju i izjavu o ispunjavanju uslova, a oglasi sa detaljima biće objavljeni u dnevnim novinama, a rok za prijavu biće 12 radnih dana.

Konačne rang-liste

Pošto se oglas za prijave zatvori, filijale i Direkcija Fonda imaju 20 radnih dana da obrade sve zahteve. Ako se prijave obrađuju u drugoj filijali, rok je dodatnih pet dana. Posle toga, objavljuju se preliminarne rang-liste koje korisnicima daju uvid u svoj status. U slučaju da penzioner nije zadovoljan odlukom, prigovori se mogu podneti u roku od pet radnih dana.

Po završetku obrade prigovora, komisija utvrđuje konačne rang-liste. One su osnov za upućivanje penzionera u odgovarajuće ustanove. Komisija, koju čine predstavnici udruženja penzionera, zaposleni u Fondu i lekar veštak, na osnovu raspoložive dokumentacije odlučuje gde će svaki korisnik biti upućen.

Ako izabrana ustanova nema slobodnih mesta ili nije u skladu sa zdravstvenim potrebama korisnika, komisija određuje alternativnu lokaciju. U slučaju da korisnik ne može da iskoristi odobreno pravo, obavezan je da obavesti nadležne organe, nakon čega se šansa pruža sledećem na rang-listi.

Po završetku rehabilitacije ustanove dostavljaju otpusne liste kao dokaz da je usluga pružena. Uz to, Fondu se šalju fakture koje uključuju broj dana boravka, troškove usluga i putne troškove. Svaka filijala vrši kontrolu ove dokumentacije pre plaćanja. Korisnici koji nisu naplatili troškove prevoza direktno u ustanovi mogu to naknadno zatražiti od Fonda.

Fond PIO će u 2025. godini obezbeđivati pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima. Pored toga, penzioneri mogu računati na finansijsku podršku u slučaju izuzetnih okolnosti. Osnovni kriterijum za dobijanje paketa je visina penzije. Korisnici čija penzija ne prelazi najniži iznos penzije imaju pravo na pomoć, a dodatni prioritet imaju penzioneri u domaćinstvima gde je penzija jedini prihod, kao i stariji penzioneri.

Da podsetimo, ovo je samo jedna u nizu mera koje država preduzima kako bi poboljšala životni standard najstarijih. Za nekoliko dana kreće isplata uvećanih penzija, a oni sa najnižim primanjima imaju i pravo na poseban dodatak.

(Mondo)