Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Atlantom

Nikola Jokić je odigrao istorijski dobar meč u pobedi Denver Nagetsa nad Atlanta Hoksima rezultatom 139:120.

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Atlantu sa 139:120, čime su zabeležili treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Tim iz Kolorada bolje je otvorio meč i posle prve četvrtine vodio sa 40:33. Usledio je odgovor Atlante na sredini druge četvrtine, kada je povela sa pet poena razlike (62:57), ali je Denver do odlaska na veliki odmor vratio prednost na svoju stranu (74:71).

Pitanje pobednika rešeno je krajem treće četvrtine, kada je domaći tim posle trojke srpskog igrača Nikole Jokića poveo sa 26 poena razlike (113:87).

Jokić je za 14 minuta i 33 sekunde zabeležio svoj 144. tripl-dabl u karijeri, a ukupno je u novoj pobedi Denvera upisao 23 poena, 17 skokova i 15 asistencija.

Majkl Porter džunior je postigao 21 poen za pobednički tim, a isti učinak imao je i Džamal Marej.

U ekipi Atlante bolji od ostalih je bio Tre Jang sa 30 poena i devet asistencija, Deandre Hanter je dodao 20 poena, a Vit Krejči je upisao 14 poena, šest skokova i pet asistencija. Za goste zbog povrede nije igrao srpski igrač Bogdan Bogdanović.

Denver na četvrtom mestu Zapadne konferencije ima učinak od 19 pobeda i 13 poraza, dok Atlanta na sedmom mestu Istočne konferencije ima 18 pobeda posle 34 utakmice.

Majami je na svom terenu savladao Nju Orleans sa 119:108, čime je gostima naneo 11. uzastopni poraz.

Jokić’s triple-double for the Nuggets was so efficient, it was DIZZYING 😵‍💫

🃏 23 PTS

🃏 17 REB

🃏 15 AST

🃏 IN 29 MINUTES

It’s the FIRST game of 20+p, 15+r, & 15+a in under 30 MIN in NBA HISTORY! pic.twitter.com/Aw1KrpVFhp

— NBA (@NBA) January 2, 2025