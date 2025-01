DAN POSLE TRAGEDIJE U RIBNIKARU TRAŽILI SU DA IM DAMO K.K! Vučić: Direktno predstavnik strane službe, odbio sam razgovor

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da su strane službe bezbednosti tražile da im prepuste dečaka ubicu „Ribnikara“ K. K.

Upitan da li je tačno da su strane službe tražile K. K, Vučić je rekao da su ga tražili od Srbije da im da K. K. samo dan nakon masakra, uz obrazloženje da on ovde ne može da bude sankcionisan.

„U mom kabinetu su dan posle toga tražili da im damo K. K. Dan posle, tačno dan posle, ‘pošto nećete moći da ga kaznite, a to dete mora da živi – prepustite ga nama’ i tako dalje. Odbio sam razgovor na tu temu, jer znam koliko bi ti bilo nepravedno prema porodicama žrtava. Direktno predstavnik jedne strane zemlje i strane službe je to tražio od nas“, rekao je Vučić i dodao:

„Tragedije se događaju, uvek će se događati, a nečasni ljudi će uvek tražiti da pronađu prostor za sebe. Časni će gledati kako da tuguju i kako da smanje mogućnost ponavljanja takvih dela. Smanjili smo izvršenje krivičnih dela oduzimanjem preko 100.000 ubojitih komada, Bog zna koliko bi do sada bilo više stradalih i u bračnim raspravama i u svemu drugom. To je bila izuzetna akcija. Mislim da je to bila dobra akcija, i ne mislim da bi u budućnosti bilo dobro da se ponovi“, naveo je Vučić.