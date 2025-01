Ministar Gašić: Prvi regruti na obavezno služenje vojnog roka već u septembru

BEOGRAD: Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da očekuje da prvi regruti u kasarne na obavezno služenje vojnog roka budu upućeni u septembru, a da pre toga Skupština Srbije do proleća usvoji Zakon o obaveznom uvođenju vojnog roka.

Gašić je za Tanjug rekao da je ideja za reaktiviranjem služenja obaveznog vojnog roka potekla od strane vrhovnog komandanta i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i od Generalštaba Vojske Srbije, kao nužna potreba da bi mogli da pratimo sva bezbednosna dešavanja u ovom trenutku, ne samo u našem bližem ili širem okruženju, već i u čitavom svetu.

„U Srbiji je 2011. godine ukinut vojni rok. To je 13 ili 14 generacija mladih momaka koji nisu imali nikakav odnos prema vojsci ili obuci bilo kog tipa. I naravno, tolike godine bez služenja vojnog roka je dovelo do toga da je naša rezerva sve starija i postaje polako i neodrživa“, rekao je ministar.

Objasnio je da okosnicu Vojske Srbije čini profesionalni sastav i da će tako biti i u buduće.

„Međutim, profesionalni sastav se u slučaju potrebe dopunjava rezervnim sastavom koji mora da bude obučen da odgovori zadacima ukoliko se za to ukaže potreba“, rekao je on.

Dodao je da očekuje da zakon o tome bude usvojen u Skupštini, u periodu od marta do maja, a da je u toku priprema nacrta akta koji će biti upućen parlamentu na odlučivanje i kojim će se definisati sve pojedinosti u vezi sa ovim pitanjem.

Gašić napominje i da će javnost o detaljima biti blagovremeno obaveštena.

„Ono na čemu mi u ovom trenutku radimo kao Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije jeste sticanje uslova za ponovno obnavljanje služenja vojnog roka. To je sređivanje velikog broja vojnih ambulanti, velikog broja kasarni i svega onoga što je potrebno. Naravno i poligonskih mesta gde će poslednjih 15 dana vojnici prikazati šta je to što su naučili u prethodnih 60 dana“, rekao je ministar.

On je dodao da će obavezno služenje vojnog roka biti za sva muška lica od 18 do 30 godina i da će vojni rok trajati 75 dana, od kojih je 60 dana obuka, a 15 dana su poligonski uslovi.

„Za devojke ćemo imati dobrovoljno služenje vojnog roka, da sve one koje budu želele da se priključe Vojsci Srbije mogu dobrovoljno da se prijave. To iziskuje posebne uslove za njih, koje ćemo, naravno, u ovom periodu, u narednih devet meseci i obezbediti. Nadoknada i vojnička plata biće u skladu sa onim što smo planirali, a to je 75.000 dinara za 75 dana“, naveo je ministar.

Dodao je da oni čije psihofizičke sposobnosti ne dozvoljavaju da služe vojni rok, to neće ni činiti.

„Imate prigovor savesti koji je takođe bio i u nekom prethodnom periodu kao važna stavka i onda se veliki broj mladih ljudi pozivao na prigovor savesti, a onda služio po nekim ustanovama, obdaništima. Sada je izmena samo u tome da ćemo sve one koji se pozovu na prigovor savesti i ne žele da služe pod oružjem vojni rok, uključiti u sistem Ministarstva odbrane i u Vojsku Srbije i tu ćemo im naći adekvatna mesta gde će moći da služe vojni rok bez oružja“, objasnio je ministar.

Napomenuo je da se radi i na vraćanju nekadašnjih garnizonskih centara u funkciju, što će biti od velikog značaja za gradove i opštine u kojima će vojska biti smeštena, jer će se samim tim i oni brže ekonomski razvijati.

