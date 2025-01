PD „Jelenak“: Tradicionalno pešačenje na Čardaku

Planinarsko društvo „Jelenak” iz Pančeva priredilo je tradicionalnu akciju novogodišnjeg pešačenja u predivnoj prirodi Deliblatske peščare.

Kao mnogo puta dosad svakog 2. januara, i ovom prilikom okupilo se više desetina zaljubljenika u prirodu, mahom iz Pančeva, koji su na najbolji način iskoristili veoma lep praznični dan, kako bi napravili uvod u novu planinarsku sezonu.

Oni su prošetali živopisnim stazama u okolini Školsko-rekreativnog centra “Čardak”, koje su markirali članovi pomenute organizacije i godinama ih održavaju.

Odabrana je “Bracina staza”, duga oko 12 kilometara, karakteristična po veoma bujnoj flori.

Jedan od organizatora, Jonike Žeravljev, ističe da ova tradicija datira od pre oko deceniju i po.

– Prvih osam godina provodili smo ovde po tri dana, od 31. decembra, pa do 2. januara, da bi se to kasnije nastavilo kao jednodnevna akcija pešačenja. Znači, danas praktično pravimo prve korake u novoj godini, a već prvog vikenda idemo na Rajac, zatim sledi Božićni uspon na Rtanj. I tako će dalje nizati događaji, jer “Jelenak” svakog vikenda ima po neku akciju, bilo da je to jednodnevni izlet ili neki višednevni boravak na interesantnim destinacijama po Srbiji i okolnim planinama – rekao je Jonike.

On je pozvao i sve zainteresovane da se učlane u Planinarsko društvo „Jelenak“, jer sada je pravo vreme za tako nešto.

– Naše akcije su prilagođene za sve uzraste, od dece do najstarijih sugrađana. Naravno, postoje i teži poduhvati za nekoga ko ima malo više iskustva. Za danas smo odabrali Bracinu stazu, dužine od 12 kilometara, koju smo nazvali po dugogodišnjem članu “Jelenka”. On je dao nemerljivi doprinos u našem radu, a pored ostalog je kreirao i ovu stazu – naveo je Žeravljev.

Jedan od učesnika ove akcije Vladan Adamović istakao da mu se ovde veoma dopada.

– Čardak veoma volimo i ovamo dolazimo po nekoliko puta godišnje, a poslednji put smo bili za “Boje ruja”. Drago mi je što nismo jedini. Uživamo u prelepom danu i svima prepuručujem da dođu – naveo je Vladan.

(Pančevac/J. Filipović)

