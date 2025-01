REČI U FOTKAMA: I to je Pančevo

Preko crvenih linija

Kažu da postoje linije preko kojih se ne prelazi.

To su one što se tiču najbližih osoba.

U prijateljskom, porodičnom i ljubavnom smislu.

I uglavnom su, kao, crvene boje.

Jer tamo, iza i preko njih, boje lagano tamne.

Ne, to nije ni pošteno ni tačno.

Bliskosti nema dok se ne izbrišu sve granice.

Da smo zdravi da bismo se u to neprestano uveravali…

Uz zajedništvo

Ponovo dolaze kiše.

Da li nas rasturaju nove emocije?

Ili se samo sećamo starih, dobrih, lepih osećanja…

Hoće li nas pokrenuti uragan jednostavne istine?

One što izgleda komplikovano i nerealno.

O tome koliko smo dobri sami sa sobom i s drugima.

Jesmo li sami?

Razgovarajmo o svemu tome s najbližima.

Do podrške

Ekspresija zahteva ekstrovertnost.

Zašto se ne bismo testirali na samoubeđenje u to.

Niko nije stamen toliko da ne poklekne.

Prilikom izražavanja svog najdubljeg mraka.

I svetlosti – ona tek ume da zavede.

U sebi, valjda, treba reći da bliskost leči.

Zato, dajmo naglas „dvojku” strahu i svemu teškom.

Podržavajmo se, srećna nam Nova godina!

(Pančevac / Siniša Trajković)

