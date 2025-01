DR BOŽIĆ: Najviše povreda od petardi, padova i krvarenja iz nosa

U pančevačkoj bolnici od početka godine bilo je pacijenata koji su potražili lekarsku pomoć zbog padova, povređivanja od petardi i krvarenja iz nosa koje ne mogu da zaustave istakao je dr Veljko Božić, načelnik ORL odeljenja.

– Prvih dana nove godine u Opštoj bolnici pored kardiovaskularnih bolesnika koji su potražili pomoć bilo je i sugrađana koji se se povređivali i padali zbog poledice , lakše povrede bile su izazavane petardama, ali bilo i padova u toku sportskih aktivnosti, kaže dr Božić i dodaje:

– Nova godina je protekla relativno mirno, povrede su sastavni deo našeg posla, deca su na raspustu, lakše povrede bile su izazavane petardama, ali bilo i padova u toku sportskih aktivnosti. Svaki dan je bila po neka povreda. Bilo je krvarenje iz nosa epistakse izazvane visokim krvnim pritiskom.

Povreda od petardi na svu sreću nije bilo u veikom broju i one su bile lakše napominje doktor Božić i dodaje da osim povreda ekstermiteta i vida one mogu trajno da oštete sluh.

– Mi bismo apelovali na ovaj način da se smanji bacanje pirotehničkih sredstava jer one naprave akustičku traumu ako je zatvoren prostor ili ako se nalazite u blizini gde je došlo do detonacije, može oštetiti sluh , što može biti prolazno, ali i trajno i to je za ceo život, napominje načelnik ORL odeljenja.

Hronični bolesnici posebno srčani treba da vode računa da neizlaze iz topleh prostorija na hladan vazduh jer krvni sudovi reagujuju i dolazi do krvarenja iz nosa koje ne mogu sami da zaustave, i zbog terapije koje piju za razređivanje krvi i neophodno je da u tim sitiacijama odmah potraže pomoć lekara.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Saobraćajka na Bavaništanskom putu: Autom sleteo s puta i udario u drvo, hitno prebačen u bolnicu

VIŠE NEMA LISTE ČEKANJA: U pančevačkoj bolnici snimanje CT aparatom dostupno u kratkom roku