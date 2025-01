OGLASILA SE DIREKTORA BATUTA O „MISTERIOZNOM“ VIRUSU IZ KINE: Blagi ili umereni simptomi

Podaci nadzora respiratornih infekcija koje poseduju Evropski centar za kontrolu bolesti, Američki centar za kontrolu bolesti, Kineski centar za kontrolu bolesti i Institut za javno zdravlje Srbije, ne može se reći da u ovom trenutku postoji bilo kakva opasnost u bilo kojoj zemlji u vezi sa respiratornim infekcijama, rekla je dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Dr Jovanović je, komentarišući snimke koji poslednjih dana kruže društvenim mrežama, a u kojima su navodno pune čekaonice u kineskim bolnicama. U redovima su i deca i stariji sa maskama. Kao razlog se navodi humani metapneumovirus (HMPV).

– Radi se o humanom metapneumovirusu koji je prisutan više od 20 godina, naime, on je utvrđen 2001. godine u paleti respiratornih virusa. Najčešće napada respiratorne organe kod dece, znači najčešće su u riziku deca od 0 do 4 godine, zatim od 7 do 14 godina, starija lica i upravo je to samo jedan od razloga da možemo reći da u sezoni akutnih respiratornih infekcija koja je sada, pa svuda u svetu, možemo očekivati i ovaj virus koji se redovno javlja i ne samo sada, već i u prethodnim sezonama, već 20 i više godina – rekla je dr Jovanović za RTS.

Blagi ili umereni simptomi

Prema njenim rečima, kada je u pitanju ovaj virus, nema nekih značajnih, teških simptoma respiratornih infekcija.

– Radi se ili o blagim ili umerenim respiratornim simptomima, to su klasični simptomi respiratornih infekcija, kao što su povišena temperatura, zatim kašalj, eventualno curenje nosa i upravo svi oni simptomi koji podsećaju na prehladu, odnosno daju znake i simptome respiratornih bolesti. Prolaze u periodu od nedelju dana, mogu se javiti komplikacije, ali one su iste kao i kod svih drugih respiratornih virusa, kao što su adenovirusi i rinovirusi – objasnila je direktorka „Batuta“.

