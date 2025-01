NOVE SUBVENCIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA: Kupovina kragujevačke „Pande“ uz podršku države

Ministarska zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da će država i ove godine izdvojiti sredstva za subvencije prilikom kupovine električnih vozila. Ona je podsetila da je tokom prethodnih pet godina, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, kupljeno približno 2.800 ekološki prihvatljivijih vozila, stoji u saopštenju Vlade Republike Srbije. Prema njenim rečima, subvencionisanje kupovine električnih automobila je važna mera za bolji kvalitet vazduha i zato država nastavlja sa njenim sprovođenjem i u ovoj godini. Ona je izrazila očekivanje da će Vlada do kraja januara usvojiti uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila na električni pogon za 2025. godinu, kako bi već u februaru fizička i pravna lica mogla da podnesu zahteve i ostvare pravo na ovaj vid podrške države.

– Prošle godine smo za ovu namenu predvideli 170 miliona dinara, ali smo zbog velikog broja pristiglih validnih zahteva obezbedili i dodatna sredstva i utrošili ukupno 205 miliona dinara – rekla je ona, dodavši da će se država potruditi da obezbedi dodatna sredstva, ukoliko interesovanje i ove godine bude premašilo opredeljeni iznos. Potpredsednica Vlade je ukazala i na to da će i ove godine visina subvencije zavisiti od vrste električnog vozila i iznosiće od 250 do 5.000 evra. Vujović je posebno naglasila da na subvenciju države mogu da računaju i budući kupci električnog automobila „Panda“ iz kragujevačke fabrike, a budući da je reč o putničkom vozilu, predviđeni iznos podrške je 5.000 evra.

Kako stoji u saopštenju Vlade Republike Srbije, nakon donošenja uredbe za 2025. godinu, koja će precizno definisati iznose i proceduru za ostvarivanje prava na subvenciju u ovoj godini, na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine biće objavljen obrazac sa podacima o neophodnoj dokumentaciji. Rok za podnošenje zahteva će, kao i prethodnih godina, biti 31. oktobar, kako bi se u tekućoj godini obradili svi pristigli zahtevi.

Z.St.