Laureati Novembarske nagrade: dr Veljko Božić

Dr Veljko Božić, specijalista otorinolaringologije i menadžmenta u zdravstvu, srednju medicinsku školu je završio u Zagrebu, a diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Svima je poznato koliko je na poslu požrtvovan. Zaposlen je u Opštoj bolnici Pančevo od 1999, gde je od 2010. godine načelnik ORL odeljenja. Svih ovih godina se bavi razvojem i osavremenjivanjem metoda rada iz ove oblasti, ali i unapređivanjem lekarske prakse, o čemu svedoči veliki broj radova koje je predstavio na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima i kongresima, s kojih iskustvo prenosi u operacionu salu, ali i mladim naraštajima lekara. Mentor je iz oblasti ORL i maksilofacijalne hirurgije na medicinskim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Takođe, 22 godine je radio kao profesor u Medicinskoj skoli „Stevica Jovanović” u Pančevu. Dobitnik je zahvalnice i diplome Srpskog lekarskog društva i Društva lekara Vojvodine za doprinose u njegovoj oblasti rada.

Na pitanje šta njemu lično znači to što je laureat najprestižnijeg priznanja Grada Pančeva i kako će ova nagrada uticati na njegov dalji rad, dr Božić je odgovorio:

– Ovo prestižno priznanje Grada Pančeva me je vrlo obradovalo i podstaklo na to da moj rad bude još aktivniji i bolji. Uz to, veliki broj zadovoljnih pacijenata kojima sam pomogao su poseban podstrek za dalji rad. Hvala svima koji su prepoznali moj doprinos gradu, lečenju građanki i građana, kao i zalaganje za razvoj oblasti kojom se bavim, ali i medicine uopšte.

Pitali smo ga i kako vidi svoju profesionalnu karijeru u bližoj i daljoj budućnosti i koji su mu ciljevi. Dr Veljko Božić je rekao:

– Nagrada me obavezuje da nastavim s praćenjem tokova istraživanja u oblasti otorinolaringologije i njihove primene u Opštoj bolnici Pančevo. U mojoj ordinaciji ne postoji lista čekanja, kažu da sve rešavam brzo, skoro odmah, o čemu svedoči i više od četiri stotine uspešnih operacija samo u prošloj godini. Želim da prenesem svoje znanje mladim lekarima i da na taj način osavremenim metode rada iz oblasti otorinolaringologije kako bi mlađe koleginice i kolege nastavili ozbiljan rad i posle nas koji sada radimo s pacijentima.

(Pančevac / S. T.)

