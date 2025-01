BOG SE JAVI! Ognjen Savić prvi doplivao do Časnog krsta

U tradicionalnoj manifestaviji plivanje za časni krst – Bogajovaljenje u Pančevu danas u 12 sati na Tamišu učestvovaće 106 muškaraca i 6 žena, koji su prošli pregled, od 130 koji su se prijavili.

12.15 Ognjen Savić prvi je doplivao do Časnog krsta.

11.58-Takmičari se pripremaju pre nego što zaplivaju ka Bogojavljenskom krstu.

11.53 – Veliki broj naših sugrađana okupio se na Tamiškom keju kako bi podržali takmičare koji će u ledenom Tamišu plivati za Časni krst.

Više od 90 konjanika i četiri zaprege preuzeli su Časni krst u Preobraaženjskom hramu i krenuli su na Tamiški kej.

Konjanici se okupljaju na raskrsnici Ulice Ive Kurjačkog i Sinđelićeve u Pančevu odakle kreću do Preobraženjskog hrama u Gornjem gradu.

Ovo je maršuta kretanja, za one koji žele da isprate konjanike kroz Margitu i Centar grada:

Skup: 09.30, raskrsnica ulica Ive Kurjačkog i ul. Sinđelićeve

Polazak: 09.45, Sinđelićevom ulicom kroz Mihajla Pupina do Dimitrija Tucovića, odredište Preobraženjski hram, zastoj oko 10 minuta.

DimitrijaTucovića do Vojvode Radomira Putnika, pa kroz Cara Dušana do ulice 6. Oktobar, do spomenika Stavana Šupljikca. Zadržavanje 15 minuta.Ulica 6. Oktobar do Cara Dušana, pa kroz Svetog Save do Mihajla Pupina, pa do Dimitrija Tucovića, do Preobraženjskog Hrama.