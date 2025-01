STARI ZANATI ZA MLADE: Održana prva radionica pustovanja vune Panonki

U prostorijama Udruženja građana “Panonke” održana je prva radionica pustovanja vune u okviru projekta Stari zanati za mlade, koji je sufinaniran od strane grada Pančeva sa 115 hiljada dinara. Na prvoj radionici učestovale su učenice iz Poljoprivredne škole “Josif Pančić”. Projekat će trajati tri meseca,a poziv za radionice dobile su škole u Pančevu, kaže Olga Žolnaj Jokanović iz Udruženja Panonke.

Cilj tog projekta je da upoznamo upravo tu kategoriju mladih, šta znači tradicija, i da to može da bude i jedan interesantan način da se razviju ruralne sredine, kako u tome što bi oni proizvodili rukotvorine, a tako i u tome da bi proizvodili eventualno i sorovine za te date proizvode. Nama je danas ovde prva radionica, to je radionica pustovanja, a došli su nam učenice iz poljoprivodne škole Josif Pančić sa profesorkom Stojankom Ruptak. To su džaci gde očekujemo, pošto je to strukovna škola, da će osetiti značaj ovih rukotvorina, rada, to su možda budući vlasnici etnodomaćinstva, zaposleni na farmama, znači u poljoprivredi, tako da očekujemo da osetit će šta znači to, i možda jednoga dana u budućnosti to bude i ihova profesija, i da prinesemo uopšte razvoju lokalnih zajednica u ruralnim sredinama, kao i u Pančevu istakla je Olga Žolnaj iz Udruženja građana “Panonke”

Grad Pančevo već godinama preko Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj i posebnog programa mera razvoja poljoprivrede finansira i sufinansira projekte koji su vezani za poljoprivredu ili stare zanate.

Jedan takav projekat finansiran je sredstvima Gradske uprave, i mi smo danas ovde. Ja sam baš prijatno iznenađen i u potpunosti podržavamo vid očuvanja tradicije i starih zanata. Upravo smo razgovarali o nekim novim planovima da u narednom periodu, možda i povećanjem sredstava, unapredimo ideju i podržimo očuvanje naše tradicije.

Cilj je da ih povežemo sa nekom bazom sirovina, kako bi privrednici koji su se opredelili za stočarsku proizvodnju rešili problem prodaje svoje vune. Na taj način bismo ih povezali sa granom koja bi u okviru svoje lokalne zajednice mogla da otkupi, preradi i plasira njihov proizvod, što bi naravno donelo veću vrednost. Jednostavno, povezujemo lanac, što je i ideja Sekretarijata za poljoprivredu – da poveže sve činioce u lokalnoj zajednici.

Prostorije Udruženja Panonke nalaze se u zgradi Doma omladine Pančevo. U ovoj ustanovi ističu da imaju izuzetnu saradnji i da se međusobno podržavaju.

Tu smo da podržimo svaki njihov projekat, svaku njihovu ideju i svaku njihovu radionicu. Danas smo se upravo tim povodom okupili ovde. Podržavamo njihov rad i činjenicu da okupljaju veliki broj mladih, što je i naš cilj. Oni se trude da tu tradiciju prenesu na mlađe generacije, što je takođe naš cilj. Dom omladine će i ubuduće podržavati njihove akcije i sve njihove projekte.

U Udruženju građana Panonke se nadaju da će projekat Stari zanati za mlade zaživeti jer bi to značilo da je obezbeđena budućnost starim zanatima, kaže Olga Žolnaj Jokanović. Planirano je da traje tri meseca, a mladi će na radionicam se upoznati i naučiti stare zanate. U udruženju veruju da će zahvaljujući saradnji sa gradom Pančevom obezbediti i vunu iz Banata, čime bi i predmeti nastali na radionicama bili autentičniji.

(Pančevac/RTV Pančevo)

