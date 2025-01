Moja neopoziva odluka je da podnesem ostavku

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević na konferenciji za medije podnosi ostavku na tu funkciju.

– Kada sam krajem aprila prošle godine dobio mandat od predsednika Republike imao sam osećaj ponosa, ali i odgovornost koji nosi ta pozicija. Isto tako sebe sam video kao de politike kontinuiteta, da nastavljamo istim stazama. Mnogo sljam pnosan na sve što smo uradili kao Vlada u prethodnih devet meseci, doveli do istorijskig uspeha da zemlja dobije investicioni rejting, vratili smo inflatorni koridor, imali smo drugi po veličini rast ekonomije u Evropi, omogućili povećanje plata i penzija. Ono što je bacilo senku je velika tragedija u Novom Sadu i od tog trenutka Srbija kao da je ostala zaglavljena u toj nesreći. Na žalost ponovo smo videli političke zloupotrebe tragedije. Vlada je i tu pokazala odgovornost. Pokazalo se da nema zaštićenih i privilegovanih. Mi kao Vlada trudili smo se da objavimo sve od dokumenata što su tražili – kaže Vučević i dodaje

– Gubitak života i od tog trenutka Srbija je ostala zaglavljena u toj nesreći ponovo smo videli pokušaj da neko kapitalizuje nesreću.

Ono što ostavlja duboke posledice po društvo je ozbiljna podela. Apsolutno je smišljeno iz inostranstva, podlo smišljeno, udareno na obrazovanje. Nerazumevanje jednih za drugih, bezbroj rasprava i sukoba širom Srbije. Koliko god smo pozivali na smirivanje strasti, uvek se po nekom zlom scenariju nešto desilo. Kao da je neka nevidljiva ruka stvorila novi incident i stvorila tenzije u društvu.

Vlada je i tu pokazala odgovornost, dvojica ministra su podneli ostavke, tužilaštvo je dobilo sve što je tražilo, podignuta optužnica, pokazalo je da nema zaštićenih i privilegovanih. Kao vlada trudili smo se, pre svega na zahtev studenata, da objavimo sve od dokumenata.Ono što ostavlja duboke posledice za naše društvo je ozbiljna podela, ne u smislu brojeva i podrške građana, već pravljenja atmosfere u društvu da je sve na ivici sukoba. Da smo došli do toga da se đaci prebrojavaju, da se nastavnici svađaju, roditelji prebrojavaju i svađaju. Neko ko je to smislio, slobodan sam da kažem, smišljeno je iz inostranstva. Udario je na najosetljiviju oblast jednog društva, a to je obrazovanje dece. Podlo smišljeno, da nam ugroze Srbiju kao državu.

On je prokomentarisao i sve što se događalo nakon velike nesreće.

– Sve što se dešavalo posle toga, protesti, blokade, svađe, blokade puteva, mostova, nerazumevanje jednih za druge, bezbroj verbalnih, fizičkih sukoba širom Srbije. Koliko god da smo pokušavali da prizovemo na smirivanje strasti, uvek je po nekom neverovatnom crnom scenariju, nešto se desilo – naglasio je on.

Kad god se činilo, da se dođe do dijaloga, kao da je neka nevidljiva ruka stvorila crni incident i dodatno podigla tenzije. Jučerašnja konferencija trebalo je da otvori novo poglavlje i pokaže spremnost nas u vlasti, legitimno biranih, da smo dužni da učinimo prvi korak ka smirivanju strasti, vraćanju na normlane tokove, na debatu, da vlada poziva i rektore i dekane i profesore i pre svega studente da dođu da razgovaramo o svim temama.

Vučević komentariše i događaje iz Novog Sada kda je došlod do fizičkog obračuna.

– I onda, jutros kad sam se probudio, video sam ovu vest iz Novog Sada da je rano jutros ili kasno sinoć došlo do fizičkog obračuna, gde je povređena studentkinja i da je sukob krenuo oko toga da je opet neko dolazio u stranačke prostorije SNS, da je neko hteo da žrvlja, da su ljudi iz stranke hteli da odbrane to, sukob se završio fizički na drugoj lokaciji. Želim brzo ozdravljenje Ani, da što bre bude sa porodicom. Mislim da je puštena na kućno lečenje. Mislim da je puštena na kućno lečenje – kaže Vučević.

Kako kaže ne može da razume napade koji se dešavaju.

– Nikada ne mogu da opravdam i da razumem, mnogi od prostesta, blokada puteva, kretanja, napadi na građane koji drugačije misle, na studente koji žele da studiraju, na profesore koji žele da drže ispite, nikada neću prihvatiti teror nad đacima. Vređanje, ponižavanje roditelja koji se ne viralnom glasanju izjasne da žele da im dete ide u školu.

Ocenio je i da ova Vlada mora da pokaže odgovornost.

– Ova politika kojoj pripadam, stranka koju vodim, stranka koja je pobeđivala, mora da pokaže najveći stepen odgovornosti, da donese i pokaže nove zakonomernosti u srpskoj politici, da pokaže da je najodgovornije. Nakon ovog događaja sinoć u Novom Sadu moja neopoziva odluka je da podnesem ostavku na mestu predsednika vlade republike Srbije. Imao sam dug sastanak sa predsednikom Vučićem, prihvatio je moju odluku, argumente.

(Pančevac)