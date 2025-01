BOLEST KOJA NE BI MORALA DA POSTOJI: U Jabuci održana tribina o prevenciji raka grlića materice

U Jabuci je povodom Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice, a sa ciljem skretanja pažnje na važnost prevencije kada je o ovoj bolesti reč, održana tribina pod nazivom “Budi brža. Prevencijom sačuvaj sebe”. Učesnici tribine bili su dr Slobodan Ovuka, dr Ljiljana Lazić, dr Zorica Sokić i dr Dragana Đorđević Antonijević.

“Budi brža – prevencijom sačuvaj sebe” – poruka je tribine koja je, povodom obeležavanja devetnaeste Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice, održana u Domu kulture u Jabuci. Prisutni su imali priliku da se, uz razgovor sa zdravstvenim stručnjacima – doktorima Slobodanom Ovukom, Ljiljanom Lazić, Zoricom Sokić i Draganom Đorđević Antonijević, informišu o ovoj teškoj bolesti. Prevencija i rano otkrivanje su ključni kada je o ovom karcinomu reč, naglašava dr Ovuka.

– Bolest je jako opasna, ono što je jako važno je da pokušamo da sprečimo bolest. To je cilj ove i svih naših akcija. Što se tiče karcinoma grlića materice, to je bolest koja uopšte ne bi morala da postoji – kada bi žene redovno dolazile na ginekološke preglede. To je naša ideja, da u narednim godinama preventivnim radom suzbijemo tu opaku bolest, kaže dr Ovuka.

U toku prošle godine od ove bolesti preminulo je 108 žena na teritoriji Vojvodine, 19 iz Južnog Banata, navodi doktorka Ljiljana Lazić iz Zavoda za javno zdravlje.

– Što se tiče epidemioloških podataka, brojke nam ne idu na ruku. Na teritoriji naše zemlje prema zvaničnim podacima oko 1.200 žena oboli od raka grlića materice, a oko 400 izgubi život. Statistika je, nažalost, poražavajuća i kada je reč o teritoriji Vojvodine, Pančeva i Južnobanatskog okruga, naglašava dr Lazić.

Nažalost, mi smo negde na osmom mestu u Evropi po broju obolelih i smrtnih slučajeva, a sve je to posledica kasnog otkrivanja bolesti

HPV vakcinacija, koja je od 2022. godine besplatna u našoj zemlji, predstavlja primarni vid prevencije u borbi protiv ove vrste karcinoma.

– Ono što je bitno da znamo je da HPV infekcija ne izaziva samo karcinom grlića materice, već i karcinom usne duplje, ždrela, krajnika, karcinom penisa, debelog creva i kod žena i kod muškaraca, zato je neophodno da se vakcinišu i devojčice i dečaci, rekla je dr Dragana Đorđević Antonijević.

Upravo sa ciljem ranog otkrivanja bolesti, u ambulantama Doma zdravlja u Pančevu i naseljenim mestima organizovani su preventivni ginekološki pregledi. U proteklih nekoliko dana obavljeno je oko 260 pregleda, navodi doktorka Zorica Sokić, v.d. direktora Doma zdravlja Pančevo.

– Tokom tih dana pregledi su rađeni što ginekološki, što uzimanje uzoraka za PAPA i HPV test, i obavljeni su manuelni pregledi dojki žena koje su došle na ove preglede. Svakako, preventivni pregledi se svakodnevno obavljaju u ambulantama Doma zdravlja, međutim, ovo je bila prilika da se pozovu žene koje možda nisu bile u prilici da drugačije dođu na ove preglede da to ispoštuju.

Preventivni pregledi, kao i edukativna tribina, privukli su mnoge sugrađanke, koje ističu značaj ovakvih akcija.

Ukoliko se otkrije na vreme, rak grlića materice je u potpunosti izlečiv. Upravo iz tog razloga su vakcinacija i preventivni pregledi ključni u borbi protiv ove opasne bolesti, poručeno je na tribini.

