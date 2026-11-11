Dve osobe povređene u saobraćajnom udesu na izlazu iz Jabuke

Pančevo – Dve osobe povređene su u saobraćajnom udesu koji se u protekla 24 sata dogodio na izlazu iz Jabuke, saopštila je Služba za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo. Jedan povređeni je nakon ukazane pomoći prevezen u pančevačku bolnicu, dok je druga osoba odbila dalji transport.

Pored ove nezgode, ekipe Hitne pomoći imale su pune ruke posla i na drugim lokacijama u gradu, gde su zabeležene tri intervencije na javnom mestu.

U ambulanti Službe za hitnu medicinsku pomoć obavljeno je ukupno 30 pregleda, od čega je bilo četvoro dece. Stariji sugrađani su se lekarima najčešće javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različitog porekla, dok su najmlađi pacijenti pomoć tražili uglavnom zbog prehlade i povišene temperature.

Lekari su obavili i 23 kućne posete, pretežno kod hroničnih bolesnika. Realizovano je ukupno 16 gradskih i 13 vangradskih transporata, kao i jedan transport u pratnji lekara, kada je pacijent iz Starčeva zbog otežanog disanja hitno prevezen internisti u bolnicu.