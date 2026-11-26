Pančevo – Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu.

Transporata u gradu je bilo 12, van grada 31, a u pratnji lekara 10. Lekari su obavili i 13 kućnih poseta, pretežno kod hroničnih bolesnika.

U ambulanti Službe za hitnu medicinsku pomoć obavljeno je ukupno 49 pregleda, od čega je bilo šestoro dece.

Stariji sugrađani su se lekarima najčešće javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različitog porekla, dok su najmlađi pacijenti pomoć tražili uglavnom zbog prehlade i povišene temperature.