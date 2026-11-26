Na „Maloj žaoci” pobedili učenici iz Pančeva i Dolova
14:00
26.11.2026
U ambulanti Službe za hitnu medicinsku pomoć obavljeno je ukupno 49 pregleda, od čega je bilo šestoro dece.
Stariji sugrađani su se lekarima najčešće javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različitog porekla, dok su najmlađi pacijenti pomoć tražili uglavnom zbog prehlade i povišene temperature.
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26.11.2026
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