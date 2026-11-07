Hitna pomoć: Dve osobe povređene na raskrsnici kod Grge

PANČEVO – Na raskrsnici kod Grge dve osobe su lakše ovređene.

Lekari Hitne pomoći su imali dve intervencije na javnim mestima, dok je bilo 14 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 22, a u pratnji lekara četiri.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 32 pacijenata, među kojima je bilo troje dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)