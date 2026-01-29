JP Putevi Srbije: Putevi prohodni, oprez u saobraćaju

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja i državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, saopštilo je preduzeće „Putevi Srbije“ na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Vranja, Zaječara.

U okolini Zaječara učestali su sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima.

Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac – Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: II A-198 Raška – Kuti – Odvraćenica, II A-199 Novi Pazar – Deževa – Šaronje – Odvraćenica, II A-210 Jošanička Banja – Kopaonik – Šipačina, II A-210 Šipačina – Rudnica, II A-211 Brzeće – Kopaonik (Jaram) i II A-211 Kopaonik – Jaram. Odrona ima na sledećim putnim pravcima: I B-21 Divljaka – Ivanjica, I B-21 Ivanjica – Javor, I B-30 Buk – Radočelo, II A-180 Vučkovica – Ivanjica, II A-194 Prilike – Katići – Jasenovo.

II A-197 Buk – Međurečje – Kumanica, II A-197 Gornji Dubac – Luke – Ivanjica, II A-197 Kumanica – Preko Brdo – Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica – Preko Brdo i II B-409 Kumanica – Gleđica. Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Savete vozačima je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

