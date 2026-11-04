Hitna pomoć: Dve osobe povređene u saobraćajnim udesima

Obeležen Svetski dan čistog vazduha u Pančevu
09:19
04.11.2026
Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu, dok je bilo 15 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.
Transporata van grada je bilo 30, a u pratnji lekara 11.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 41 pacijent, među kojima je bilo sedmoro dece.
Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)