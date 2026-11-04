Hitna pomoć: Dve osobe povređene u saobraćajnim udesima

Na ulazu u Starčevo povređena je jedna osoba. Nakon pregleda je prevezena do hirurga i ortopeda. Ispred starog SUP – a povređena je jedna osoba na pešačkom prelazu. Nakon pregleda prevezena je do ortopeda.

Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu, dok je bilo 15 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 30, a u pratnji lekara 11.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 41 pacijent, među kojima je bilo sedmoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)