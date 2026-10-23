Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu

Dan oslobođenja Novog Sada: Položeni venci na Spomen - groblju
14:30
23.10.2026
Na uglu Tanaska Rajića i Karađorđeve se dogodio saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.
Lekari Hitne pomoći su imali dve intervencije na javnim mestima, dok je bilo 11 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.
Transporata van grada je bilo 28, a u pratnji lekara sedam.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 50 pacijenata, među kojima je bilo devetoro dece.
Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)
14:30
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