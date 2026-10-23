Servisne informacije

Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu

09:07

23.10.2026

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Foto: Printscreen

Na uglu Tanaska Rajića i Karađorđeve se dogodio saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći su imali dve intervencije na javnim mestima, dok je bilo 11 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 28, a u pratnji lekara sedam.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 50 pacijenata, među kojima je bilo devetoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)

Tagovi

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