Hitna pomoć: Motociklista povređen u Starčevu

U Starčevu kod ambulante, dogodio se saobraćajni udes u kome je povređen motociklista.Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 41 pacijenta, među kojima je bilo četvoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 14 kućna poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 15 a u pratnji lekara jedan.

(Pančevac)