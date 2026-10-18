Servisne informacije

Hitna pomoć: Motociklista povređen u Starčevu

12:10

18.10.2026

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Foto: Printscreen

U Starčevu kod ambulante, dogodio se saobraćajni udes u kome je povređen motociklista.Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledan je 41 pacijenta, među kojima je bilo četvoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 14   kućna poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 15 a u pratnji lekara jedan.

 

(Pančevac)

Tagovi

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