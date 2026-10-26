Hitna pomoć: Pet osoba povređeno u dva saobraćajna udesa

Kod Doma slepih se dogodio saobraćajni udes u kome su povređene četiri osobe. Nakon zbrinjavanja su prevezeni u bolnicu. Na uglu Moše Pijade i Svetog Save dogodio se saobraćajni udes u kome je povređena jedna osoba. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći su imali sedam intervencija na javnim mestima, dok je bilo 20 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo osam, a u pratnji lekara tri.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 38 pacijenata, među kojima je bilo četvoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)