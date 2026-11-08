Hitna pomoć: Povređen biciklista na Novoseljanskom putu

PANČEVO – Kod Tank pumpe na Novoseljanskom putu, povređen je biciklista. Nnakon zbrinjavanja prevezen je do hirurga zbog povrede glave.

Lekari Hitne pomoći nisu imali intervencije na javnim mestima. Bilo je 16 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 12, a u pratnji lekara osam.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 39 pacijenata, među kojima je bilo troje dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)