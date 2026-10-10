Hitna pomoć: Tri intervencije na javnim mestima
Lekari Hitne pomoći su imali tri intervencije na javnim mestima, dok je bilo 16 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.
Transporata van grada je bilo 18, a u pratnji lekara šest.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledana su 46 pacijenata, među kojima je bilo devetoro dece.
Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)