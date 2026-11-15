Jutarnji pokret za zdravo srce: Nauka kaže da je najbolje vežbati pre 10 ujutru

Postoji nešto posebno u ranim jutarnjim satima — u tišini pre nego što dan počne da juri, dok vazduh još miriše na svežinu i kafu. To je trenutak u kojem telo traži pokret, a um mir. Ispostavlja se da upravo tada, u tom blagom spoju mira i energije, možemo učiniti nešto izuzetno dobro za svoje zdravlje.

Novo istraživanje sprovedeno na više od 85.000 učesnika pokazalo je da osobe koje vežbaju u jutarnjim satima imaju najniži rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, bez obzira na to koliko se ukupno kreću tokom dana.

Studija, objavljena na platformi EurekAlert, otkriva da jutarnje vežbanje pokreće metaboličke procese i poboljšava cirkulaciju u telu upravo u trenutku kada su srce i krvni sudovi najosetljiviji. Stručnjaci smatraju da fizička aktivnost pre 10 sati ujutru pomaže u boljoj regulaciji šećera u krvi, krvnog pritiska i hormona stresa, čime se dugoročno smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja.

– Jutarnja aktivnost deluje kao prirodni reset tela — pokreće nas fizički i mentalno, i čini da ostatak dana protiče s više energije i fokusa – navode autori studije.

Zanimljivo je da su koristi bile izraženije kod žena nego kod muškaraca, što istraživači povezuju s razlikama u hormonalnim ciklusima i raspodeli telesnih masnoća.

Dakle, ako tražite razlog da se ranije pokrenete — dovoljno je da pomislite na svoje srce. I ne mora to biti intenzivan trening; brza šetnja, lagano istezanje ili joga pre doručka već čine veliku razliku.

(Pančevac/Objektiv)