Vučić održao nezaboravni govor na mitingu u Areni

Nosialc liste “Aleksadar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić obraća se na velikom skupu u Areni.

“Hvala vam na veličanstvenom dočeku i molim vas da jednim aplauzom zahvalimo Robertu Ficu jer znamo da je uvek sa nama i da će uvek biti”, započeo je Vučić.

Njegovo obraćanje prekinuli su okupljeni koji uzvikuju “Aco, Srbine”.

Pozvao je okupljene da pozdrave Tomislava Nikolića koji je prisutan u Areni.

“Želim uz zahvalnost za veličanstven doček, za sve što ste uradili, a pokušaću da kažem šta je to što jeste napravili, večeras prenosim poruku nade i poruku jedinstva”, rekao je.

“Deca ponovo idu u školu. Nove mobilne ambulante idu u posetu. Penzioneri žive nešto bolje. Nije sve ružičasto, ali je svakako bolje nego pre. Uspeli smo da okupimo Srbiju. Nema više tolike razlike između bogatih gradova i siromašnih sela”, kazao je.

“Sada smo na ravnoj nozi sa više zemalja EU kad je reč o životnom standardu. Nemam više čega da se stidim. Jesmo zadovoljni? Nismo. Da li je dovoljno? Nije. Ljudi i dalje imaju poteškoća. Ostalo je još mnogo toga da se uradi. u zdravstvu, infrastrukturi, toliko toga, a malo vremena”, rekao je Vučić I nastavio:

“Srbija zaslužuje da joj svakim danom bude sve bolje. Obilazeći Srbiju i razgovarajući sa ljudima video sam da te ljude malo ko sluša. Čak i kada ih čuju i saslušaju na lokalnom nivou, naši ljudi imaju problem da dođu do ministara i direktora i da ih oni saslušaju. To je mali čovek, njega malo ko čuje i to je prva stvar koju moramo da promenimo. Neću da prihvatim da budem premijer u Vladi kompromisa. Umesto 31 ministra biće samo 12 ministara i predsednik Vlade”, poručio je Vučić.

“Za mene je od presudnog značaja da počnemo sebe da menjamo”, rekao je.

“Da pitam opštinske funkcionere: koliko puta nedeljno odete u sela vaša, jednom ili dvaput u mesec dana, a trebalo bi dva puta dnevno da odete. To će morati da se promeni jer ja neću da radim drugačije, to su moji uslovi. Ta veza koja postoji između običnog seljaka i građanina u urbanoj sredini, koji bi na nešto da ukaže, a ne zna ni kome da se obrati i ko će da ga sasluša, e to će u potpunosti morati da se promeni. Vlada će biti na točkovima, i svakoga dana na terenu svi ministri. A ne da se šetkate od Pariza do Londona i glumite veličine”, rekao je Vučić.

“Svi ćete dobiti uredne, nove ili u potpunosti rekonstruisane domove zdravlja i ovaj novac ćemo sami da uložimo”, rekao je.

“Što se lekova tiče, uvešćemo nove lekove za retke bolesti i nove inovativne lekove. Zahvalan sam Milijani, jedna divna majka. Pomogli smo u lečenju njenog deteta. Svakih 7 dana ova divna žena pošalje poruku zahvalnosti. Videćete nove lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine hiljada evra za državu. Lečenje u inostranstv, gledačemo da opremimo naše bolnice, a što se tiče lečenja u inostranstvu plaćaće Srbija još više jer nam je zdravlje naših ljudi najpreča stvar”, rekao je Vučić.

“Moramo da krenemo što pre da rešavamo deo po deo”, rekao je Vučić povodom problema sa vodom na lokalu.

“Bio sam u Despotovcu, i bio kod predsednika, došao kod mene kaže radili smo projekat 1,5 miliona evra. Ja kažem jesi siguran da kad dobiješ 1,5 miliona da nećeš tražiti još”, kazao je i nastavio:

“Moramo precizno da znamo šta je to što moramo da uložimo. Presušuju bunari, ljudi neće imati vode, moramo da rešavamo te probleme. Ima mesta gde ljudi nemaju tehničku vodu, u to ćemo ogroman novac da uložimo, fekalne i kišne kanalizacije.”

“Srbija nam je najlepša na svetu, samo da je uredimo”, rekao je.

“Obrazovanje: dobijem li vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, tu će se zavesti red i disciplina i neću dozvoliti da nam škole budu uništene i da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka, jer je to građeno za svu decu Srbije, a ne za političke opcije. Nećete da učite decu nego hoćete da zloupotrebljavate decu da bi se bavila politikom. Nećete više, kraj priče! Tako ću da radim”, rekao je.

“Zbog toga mi je potrebna vaša snaga. Da im se ulizujem neću. Hoću da žive dobro, ali da se zna red u ovoj zemlji. Da kad roditelji pošalju dete u bilo koje mesto, da znaju da će dete tamo da uči”, kazao je.

“Hoću da podignemo najsiromašnija mesta u Srbiji. Napravićemo specijalni zakon, poseban program za jug Srbije. Tu ćemo dodatno da stimulišemo investitore, dodatno da plaćamo poljoprivrednike jer jug Srbije mora da dostigne nivo razvijenosti ostatka Srbije. I to ćemo u narednom periodu da napravimo”, rekao je.

“Pre svega hvala našim ljudima na KiM, koji nikada svoju Srbiju nisu izdali i nikada neće. Hvala junacima koji čuvaju svoje ime i prezime na KiM a mi ćemo uvek biti uz njih”, rekao je.

“Smetamo im, ne zato što mi nećemo kompromise i mir, već ne damo i nećemo da govorimo kako nam je hrvatski jezik umesto srpskog zvanični. Nećemo da pevamo Tompsonove pesme, imamo svoje lepe pesme, svoj Vidovdan. Nikad nismo bili na strani nacista, nećemo ni u budućnosti.”

“Politika koja znači put ka Evropi, ali i čuvanje naših nacionalnih interesa i nećemo da gazimo naša prijateljstva. Jedna mala, ali slobodna i slobodarska Srbija odolela je pritiscima”, rekao je o sankcijama Rusiji.

“Kad sam dobio nalog za hapšenje, ni jednog Srbina nisam izručio Haškom tribunalu. Nisam ni svoj obraz, ni obraz Srbije pogazio.”

O blokaderskoj listi rekao je:

“Imaju načine, sredstva, ogroman novac spolja koji tu mržnju podstiču. Ja od vas tražim: mi to nikad ne smemo da uradimo, mi treba prema njima da pokažemo poštovanje, vratiće se oni na put, oni su za nas ljudi i uvek će biti, ma koliko mi za njih nismo. I u tome mora da bude razlika između Ujedinjene Srbije i svih ostalih. Pokušali su da posvađaju sve u državi i hvala vam što to niste dozvolili, što ste to prepoznali u jednom trenutku. Hvala momcima i devojkama što su u Pionirskom parku stajali i gledali i bilo je dovoljno. Videli su nepokolebljive ljude s nepokolebljivim srcem, jer su tu da sačuvaju državu. Hvala vam na tome. Mnogo sam srećan što sam vas imao za saborce.”

“Kažu: nude nam nešto drugo, a pogledajte im lica, sve stari ofucani likovi DOS-ovske pljačkaške vlasti, na čelu sa Šoškićem koji je uništio Narodnu banku, taj im je kandidat za premijera, a nikad vam neće reći ko je kandidat. Neće reći zato što znaju da ćete vi onda reći “čekaj, ako im je taj kandidat za premijera, onda bolje da glasam za Vučića”. Biće neko staro lice DOS-ovskog režima koje će nastaviti da nas pljačka kao što su nas oni pljačkali. Zato je važno da oni ne pobede.”

Pozdravio je Ljiljanu Cvjetković, aktivistkinju SNS, koju je blokader krvnički udario u Novom Sadu.

“Hvala toj ženi koja je sve istrpela junački. Nije ni suzu pustila, samo je rekla da će da se bori još snažnije. To su naše srpske žene, one su stub našeg društva i naše države – rekao je, povodom incidenta kada je blokader udario Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu.”

“Žene znaju šta je odgovornost, ozbiljnost i posvećenost i još jednom vam hvala za sve ovo”, rekao je.

“Oni su ljudi za nas, ne neljudi, samo politički protivnici. Svaki dan govore “idemo na ulice”, idite gde hoćete, a ja hoću da ih pobedimo na izborima, olovkom, zaokruživanjem broja 1 i tu pobedu nam niko neće oteti i to nikome nećemo dozvoliti, ni ovde ni nikome iz inostranstva. Jer Srbija se pita, narod se pita”, kazao je.

“U protekle 2 godine smo prošli kroz teško vreme. Pokazivali smo pijetet i osećali bol zbog stradalih u Novom Sadu. Posetio sam veći deo porodica stradalih lica. Njima je bilo teško imena da im zapamte. Nije ih interesovalo. Pravda će da se ustanovi, ali istinska pravda, ne politička. Hteli su da nam sruše Srbiju, samo to nemojte da zaboravite. Dok su blokirali našu zemlju, svakog dana zaustaljali kamione, kola hitne pomoći, mi smo gradili: dunavski koridor, naučno-tehnološke parkove, bolnice, sve smo to izgradili dok su oni blokirali. Neko je morao da radi i tako ćemo nastaviti. Za nas ne postoji alternativa. A vi, vi niste pokušali da Srbiju zaustavite”, rekao je.

“Napadali su celu Srbiju, svakoga od vas. “Ruke su vam krvave” su govorili”, kazao je.