Kulturni centar Pančevo: Stiže džez spektakl i Salon umetnosti

Kulturni centar Pančeva i ovog oktobra nastavlja tradiciju vrhunskog kulturnog sadržaja, a program meseca obeležiće dve prepoznatljive manifestacije – Pančevački džez festival i Salon umetnosti. Pored ovih prestižnih događaja, ustanova tokom meseca priprema i bogat program posvećen najmlađima.

Direktorka Kulturnog centra Pančeva, Ivana Otašević Veljin, najavila je da posetioce i ljubitelje likovne i muzičke umetnosti očekuje izuzetan program u okviru tradicionalnih oktobarskih manifestacija. Reč je o 29. Pančevačkom džez festivalu i 56. Salonu umetnosti, kao i muzičkom programu „Deca deci“, koji se organizuje povodom Dečje nedelje.

„Zvezda 29. Pančevačkog džez festivala biće gost iznenađenja, uz trodnevni program prilagođen istinskim poznavaocima ovog žanra. Takođe, 56. Salon umetnosti predstaviće nova i perspektivna imena na domaćoj likovnoj sceni. Sa druge strane, najmlađe u okviru Dečje nedelje očekuje niz kvalitetnih programa – od edukativnih i zabavnih predstava, pa sve do centralnog muzičkog događaja koji je zakazan za četvrtak, 8. oktobar“, istakla je Ivana Otašević Veljin.

Pored najave ovogodišnjeg programa, direktorka je podelila i jednu ekskluzivnu vest koja će posebno obradovati ljubitelje kvalitetnog zvuka. Naime, u planu je da naredne godine ulaz na sve koncerte jubilarnog 30. Pančevačkog džez festivala u oktobru 2027. godine bude potpuno besplatan. Otašević Veljin je naglasila da će dolazak najpoznatijih svetskih imena tom jubilarnom događaju dati pravi evropski karakter, čime Pančevo učvršćuje svoju poziciju na kulturnoj mapi regiona i Evrope.

(Pančevac)