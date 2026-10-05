Počela Dečija nedelja u Vršcu: Kompletan program i satnice 

VRŠAC – Tradicionalna manifestacija „Dečija nedelja“, koja se ove godine zvanično obeležava pod sloganom druženja, učenja i kreativnosti, donosi bogat i raznovrstan program namenjen deci i mladima u Vršcu. Glavni deo aktivnosti odvijaće se u periodu od 5. do 11. oktobra 2026. godine, ali će se edukativni i kulturni sadržaji, uz učešće lokalnih vrtića, osnovnih i srednjih škola, produžiti i na sredinu meseca.

Nakon uvodne akcije koju je 2. oktobra uspešno realizovalo Udruženje „Otvoreno srce sveta“, vršački školarci i predškolci ulaze u dinamičan raspored radionica.

Detaljan raspored aktivnosti po danima

Ponedeljak, 5. oktobar

Prvi dan školske nedelje rezervisan je za đake iz rasejanja i pojedinih gradskih odeljenja. Od 10 do 11.30 časova radionice se održavaju za učenike OŠ „Branko Radičević“ u Velikom Središtu, dok je u 13.30 časova na programu aktivnost za učenike trećeg razreda OŠ „Olga Petrov Radišić“ sa učiteljicom Ninoslavom Radisavljević.

Utorak, 6. oktobar

Utorak donosi veliku aktivnost u OŠ „Mladost“ za učenike trećeg razreda. Prva grupa startuje u 10 časova kod učiteljice Gordane Kojin, druga u 11 časova kod učiteljice Marine Milanović, a treća u 12 časova kod učiteljice Marine Mihajlović. Srednjoškolci takođe imaju svoj program, pa je u 17.30 časova zakazano otvaranje izložbe „Doživeti stotu“, namenjene učenicima Hemijsko-medicinske škole.

Sreda, 7. oktobar

Sreda počinje rano, već od 8.45 časova u ŠOSO „Jelena Varjaški“. Program se nastavlja u 11 časova u OŠ „Jovan Sterija Popović“ sa trećim razredom učiteljice Nade Pavlovski. Od 13 časova radionicu imaju trećaci OŠ „Branko Radičević“ u Ulmi sa učiteljem Markom Jovanovićem, dok u 13.30 časova startuje treći razred OŠ „Olga Petrov Radišić“ kod učiteljice Mile Pisarić. Dan zatvaraju četvrtaci iz Ulme (OŠ „Branko Radičević“) u 13.45 časova sa učiteljicom Snežanom Atanackov.

Četvrtak, 8. oktobar i petak, 9. oktobar

Kraj radne nedelje posvećen je najmlađim Vrščanima u dečjim vrtićima. U četvrtak u 10.00 časova program se održava u vrtiću „Leptirić“, dok je u 11.00 časova na redu vrtić „Plavi čuperak“. Mališani iz „Plavog čuperka“ imaće svoju drugu radionicu i u petak sa početkom u 10 časova.

Program se nastavlja i sredinom oktobra

Kako bi se obuhvatio što veći broj dece, pojedina odeljenja i srednjoškolci učestvovaće u programu i naredne sedmice.

Utorak, 13. oktobar: U 11 časova radionicu ima drugi razred OŠ „Vuk Karadžić“ sa učiteljicom Tanjom Šarif.

Sreda, 14. oktobar: U 9 časova na programu je četvrti razred OŠ „Mladost“ sa učiteljicama Gordanom Obrenović i Kristinom Mihajlović. U 10 časova ponovo nastupaju drugaci iz OŠ „Vuk Karadžić“ sa učiteljicom Kristinom Ristanović. U večernjem terminu, od 17.30 časova, biće održano predavanje na temu „Znamenite žene Srbije“ namenjeno učenicima Školskog centra „Nikola Tesla“.

Četvrtak, 15. oktobar: Ovogodišnji program se zvanično zatvara u 11 časova radionicom za drugi razred OŠ „Vuk Karadžić“ kod učiteljice Danijele Todosićević.

Dečija nedelja u Vršcu predstavlja idealnu priliku da se kroz pažljivo odabrane edukativne i kreativne sadržaje deci i mladima obezbedi podsticajan prostor za igru, stvaralaštvo, međusobno upoznavanje i razvijanje empatije i međusobnog poštovanja.

(Pančeva/Grad Vršac)