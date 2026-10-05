VAŽNO: JKP Drugi oktobar Vršac menja raspored odnošenja smeća

VRŠAC – Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ Vršac, u bliskoj saradnji sa Gradom Vršcem, uvelo je novu, znatno unapređenu dinamiku odnošenja komunalnog otpada na teritoriji svih naseljenih mesta.

Glavna izmena odnosi se na seoske sredine, gde će se iznošenje smeća ubuduće vršiti svake nedelje, umesto na svakih 15 dana, što je bio slučaj do sada.

Ova odluka doneta je sa ciljem da se značajno podigne kvalitet komunalnih usluga, unapredi zaštita životne sredine i obezbede potpuno ravnopravni uslovi života za sve stanovnike – kako u samom gradu, tako i u selima vršačkog kraja. Odnošenje komunalnog otpada obavljaće se prema već ustaljenom rasporedu dana u nedelji koji je predviđen za svako pojedinačno mesto.

Novi raspored odnošenja smeća po danima za naseljena mesta

Ponedeljak: Veliko Središte, Vatin, Mali Žam, Ritiševo i Vlajkovac.

Utorak: Gudurica, Markovac, Malo Središte, Izbište i Šušara.

Sreda: Pavliš.

Četvrtak: Uljma.

Petak: Zagajica, Orešac, Parta, Straža, Potporanj, Kuštilj, Jablanka, Sočica, Mesić i Vojvodinci.

Iz JKP „Drugi oktobar“ uputili su apel svim sugrađanima u naseljenim mestima da se pridržavaju navedenih termina i da redovno i na vreme odlažu svoj komunalni otpad ispred svojih domaćinstava u skladu sa ovim novim, intenzivnijim rasporedom.

(Pančevac)