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Deo Opova bez struje zbog radova

11:25

19.10.2026

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Foto: Pexels
pexels

Zbog radova na elektromreži, danas od 9 do 14 časova, bez struje su sledeće ulice u Opovu:

Žarka Zrenjanina, Prvo Drugo i Treće Novo Naselje, Borisa Kidriča od B.Nušića do kraja ka Sefkerinu i od B.Radičevića do Šumske, I.L.Ribara od Bezimene do kraja ka Sefkerinu, Bezimena, Kratka, B.Nušića, Tamiška i B.Radičevića od Ž.Zrenjanina do I.L.Ribara.

(Glas Opova)

Tagovi

elektrodistribucija Opovo struja

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