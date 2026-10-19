Deo Opova bez struje zbog radova

Radovi na uređenju u Uzdinu i Putnikovu
16:00
19.10.2026
15:21Hitno upozorenje Poreske uprave Srbije! Građanima stižu opasne poruke, nikako ne otvarajte ove mejlove!
15:21Hitno upozorenje Poreske uprave Srbije! Građanima stižu opasne poruke, nikako ne otvarajte ove mejlove!
Zbog radova na elektromreži, danas od 9 do 14 časova, bez struje su sledeće ulice u Opovu:
Žarka Zrenjanina, Prvo Drugo i Treće Novo Naselje, Borisa Kidriča od B.Nušića do kraja ka Sefkerinu i od B.Radičevića do Šumske, I.L.Ribara od Bezimene do kraja ka Sefkerinu, Bezimena, Kratka, B.Nušića, Tamiška i B.Radičevića od Ž.Zrenjanina do I.L.Ribara.
(Glas Opova)
16:00
19.10.2026
08:05
16.10.2026
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15.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
14:05
14.10.2026