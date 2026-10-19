Deo Opova bez struje zbog radova

Zbog radova na elektromreži, danas od 9 do 14 časova, bez struje su sledeće ulice u Opovu:

Žarka Zrenjanina, Prvo Drugo i Treće Novo Naselje, Borisa Kidriča od B.Nušića do kraja ka Sefkerinu i od B.Radičevića do Šumske, I.L.Ribara od Bezimene do kraja ka Sefkerinu, Bezimena, Kratka, B.Nušića, Tamiška i B.Radičevića od Ž.Zrenjanina do I.L.Ribara.

(Glas Opova)