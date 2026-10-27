Isključenja u Beloj Crkvi: Ove ulice ostaju bez struje 28. oktobra
Prema saopštenju preduzeća „Elektrodistribucija Srbije“ u sredu 28. oktobra od 8.30 do 14 časova doći će do privremene obustave snabdevanja električnom energijom na sledećim lokacijama u Beloj Crkvi:
Ulica Svetosavska od Save Munćana do Branka Radičevića
Đure Jakšića od Svetosavske do Sarajevske
Srpski Breg B.B.
Sarajevska od Kosovske od Đure Jakšića
Branka Radičevića od Partizanske do Svetosavske
Svetosavska od Branka Radičevića do Kosovske
Kosovska od Svetosavske do Partizanske
Partizanska od Kosovske do Đure Jakšića
Do isključenja će doći usled radova na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata u okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.
Tokom trajanja radova mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.
Iz „Elektrodistribucije Srbije“ saopštavaju i da će u slučaju ranijeg završetka radova snabdevanje strujom biti nastavljeno pre planiranog vremena. U slučaju vremenskih nepogoda, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici na vreme biti obavešteni.
(BC Info)