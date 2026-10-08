Partizan iz Uljme deklasirao Pobedu sa 13:0 i osvojio Kup Vršca

FK Partizan Uljma ostvario je istorijski uspeh i na impresivan način osvojio Kup „GFS – Vršac“, pobedivši u finalu ekipu FK Pobeda Parta nestvarnim rezultatom 13:0 (6:0).

Na večerašnjem meču viđena je apsolutna dominacija fudbalera iz Uljme, koji su od samog starta nametnuli svoj ritam i punili mrežu rivala. Čak devet različitih igrača upisalo se u listu strelaca, a po dva pogotka postigli su Radoš Vojnov, Milan Popov, Marko Brankov i Petar Omorac.

Ova istorijska pobeda i osvajanje trofeja doneli su ogromno slavlje navijačima, a klub je još jednom dokazao vernost svojoj krilatici: „Jedan klub. Jedno selo. Jedna ljubav“. Golove za crno-bele u ovoj goleadi postigli su i Nemanja Žula, Danilo Živojnov, Strahinja Popov, Vladimir Popov, kao i Nemanja Omorac, čime je zaokruženo savršeno fudbalsko veče u Vršcu.

(Pančevac)