Sportska dešavanja Južni Banat

Partizan iz Uljme deklasirao Pobedu sa 13:0 i osvojio Kup Vršca

13:00

08.10.2026

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Foto: FB/FK Partizan Uljma

FK Partizan Uljma ostvario je istorijski uspeh i na impresivan način osvojio Kup „GFS – Vršac“, pobedivši u finalu ekipu FK Pobeda Parta nestvarnim rezultatom 13:0 (6:0).

Na večerašnjem meču viđena je apsolutna dominacija fudbalera iz Uljme, koji su od samog starta nametnuli svoj ritam i punili mrežu rivala. Čak devet različitih igrača upisalo se u listu strelaca, a po dva pogotka postigli su Radoš Vojnov, Milan Popov, Marko Brankov i Petar Omorac.

Ova istorijska pobeda i osvajanje trofeja doneli su ogromno slavlje navijačima, a klub je još jednom dokazao vernost svojoj krilatici: „Jedan klub. Jedno selo. Jedna ljubav“. Golove za crno-bele u ovoj goleadi postigli su i Nemanja Žula, Danilo Živojnov, Strahinja Popov, Vladimir Popov, kao i Nemanja Omorac, čime je zaokruženo savršeno fudbalsko veče u Vršcu.

(Pančevac)

Tagovi

amaterski fudbal finale kupa FK Partizan Uljma FK Pobeda Parta Kup GFS Vršac

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