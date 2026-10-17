Lovorike publike: Gložanci otvorili Maskove dane u Kovačici

KOVAČICA – Pobedničkom predstavom sa prošlogodišnje smotre amaterskih trupa „Pozorišne lovorike“, glumci amateri iz Gložana osvojili su srca publike izvođenjem komada „Kokoška“ Nikolaja Koljade na svečanom otvaranju ovogodišnjih Pozorišnih dana Tomasa Hrijesika Maska. Predstava je odigrana u gotovo ispunjenoj sali Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici, čime je zvanično podignuta zavesa na ovu prestižnu kulturnu manifestaciju.

Gložan je sa ovim ostvarenjem imao zapažen međunarodni uspeh, predstavljajući vojvođanske Slovake na ovogodišnjoj „Scenskoj žetvi“ u Martinu, najznačajnijoj i najuglednijoj smotri pozorišnih trupa u Slovačkoj. Posebnu težinu trijumfu u Martinu i Kovačici daje činjenica da je gložanska ekipa, u odnosu na prvobitnu nagrađenu postavu, morala u hodu da promeni dve glumice, od kojih jedna tumači upravo glavnu ulogu, što ih nije sprečilo da u potpunosti očaraju prisutne.

Ovo nije prvi put da gložanski glumci pred kovačičkom publikom izvode dela čuvenog ruskog dramskog pisca Nikolaja Koljade (1957–2026). Na prelazu iz 20. u 21. vek, na istim pozorišnim daskama u Kovačici uspešno su izveli njegovu dramu „Murlin Murlo“, kada su takođe nagrađeni gromoglasnim aplauzom oduševljene publike u dupke punoj sali, nastavljajući tradiciju uspešnih gostovanja.

(Pančevac/RTV Kovačica)