Novi sjaj Centra za kulturu: Kovin ulaže 154 miliona u obnovu

KOVIN – Predsednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić i njen zamenik Ratko Mosurović obišli su završne radove na kompletnoj rekonstrukciji zgrade Centra za kulturu Kovin. Reč je o jednoj od najvećih kapitalnih investicija u lokalnu kulturu, čija ukupna vrednost iznosi 154.379.223 dinara sa PDV-om, a finansijska sredstva su u celosti obezbeđena iz budžeta opštine Kovin, prenosi sajt kovin.rs.

Šef gradilišta je tokom obilaska upoznao opštinsko rukovodstvo sa dosadašnjim tokom građevinskih zahvata i predočio dinamiku realizacije finalnih faza. Obimna obnova ovog objekta, prva nakon više decenija propadanja, obuhvata zamenu kompletne spoljne stolarije, postavljanje savremenog termoizolacionog omotača, izradu nove fasade, kao i temeljnu rekonstrukciju krova i prohodnih terasa.

Nadležni ističu da se radovi na terenu odvijaju predviđenom dinamikom i da se uspešno privode kraju. Svečani završetak kompletne rekonstrukcije i otvaranje vrata za posetioce očekuju se do kraja 2026. godine, u skladu sa ugovorenim rokom. Po završetku ovog projekta, Kovin će dobiti savremen, energetski efikasan i funkcionalan prostor koji će pružiti vrhunske uslove za kulturni život svih budućih generacija.

(Pančevac/S.L)