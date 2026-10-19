Oko 6.500 roditelja već podnelo zahteve za status negovatelja

Od 1. oktobra, kada je zvanično počela primena novog Zakona o roditeljima-negovateljima, zahtev za ostvarivanje prava na ovaj status podnelo je oko 6.500 osoba, izjavila je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da se roditeljima koji ispunjavaju zakonske uslove ovo pravo priznaje retroaktivno od dana podnošenja zahteva, bez obzira na to kada će administrativno rešenje biti konačno izrađeno.

Ministarka je precizirala da centri za socijalni rad širom Srbije trenutno intenzivno rade na obradi dokumentacije i izradi rešenja za podnosioce.

Ovu izjavu Đurđević Stamenkovski je dala tokom radne posete Ivanjici, gde je u ime resornog ministarstva Udruženju paraplegičara „Golije“ svečano uručila ključeve specijalizovanog, pristupačnog kombi vozila.

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Za nabavku ovog vozila Ministarstvo je izdvojilo blizu šest miliona dinara, nastavljajući podršku i ulaganje u mobilnost i poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama.

(Agencije)