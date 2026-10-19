Sanja Marić postavila lični rekord u Trstu

Članica Atletskog kluba „Dinamo“ iz Pančeva i reprezentativka Srbije, Sanja Marić, ostvarila je zapažen međunarodni uspeh na Ekipnom prvenstvu Evrope u drumskoj trci na 10 kilometara u Trstu.

Nastupajući u elitnoj kontinentalnoj konkurenciji i braneći boje nacionalnog tima, pančevačka atletičarka je potvrdila visok nivo forme na velikoj sceni.

Marić je zahtevnu stazu od 10.000 metara istrčala u sjajnom vremenu od 37 minuta i 30 sekundi, čime je zvanično postavila svoj novi lični rekord u ovoj atletskoj disciplini. Zahvaljujući njenom rezultatu i borbenosti ostalih reprezentativki, ženska selekcija Srbije zauzela je visoko 9. mesto u ukupnom ekipnom plasmanu na prvenstvu Evrope, što predstavlja značajan uspeh za srpsku kraljicu sportova u jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Uprava AK „Dinamo“ i sportska javnost Pančeva uputili su iskrene čestitke Sanji Marić na dostojnom reprezentovanju kluba i države u Italiji, uz želje za nastavak uspešnog niza i obaranje novih rekorda u nastavku tekuće atletske sezone.

(Pančevac/S.L)