Izbori za Makedonski nacionalni savet 8. novembra: Poziv na upis u birački spisak

Udruženje građana makedonske nacionalne manjine „Vardar“ iz Kačareva uputilo je hitan apel svim pripadnicima makedonske zajednice koji imaju državljanstvo Republike Srbije da se najkasnije do petka upišu u Poseban birački spisak (PBS).

Ovaj poziv dolazi uoči zvanično zakazanih izbora za Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine, koji će se održati u nedelju, 8. novembra 2026. godine.

Iz udruženja „Vardar“ naglašavaju da je procedura upisa u Poseban birački spisak izuzetno jednostavna, a da se ovim činom stiče ekskluzivno pravo glasa i direktnog učešća na predstojećim manjinskim izborima. Istovremeno, organizatori podsećaju građane da upisom u PBS ne gube apsolutno nijedno drugo građansko pravo u Republici Srbiji, već isključivo doprinose jačanju i legitimitetu sopstvene nacionalne zajednice.

Samo glasanje biće organizovano na lokalnom nivou, odnosno u mestima prebivališta svih upisanih birača širom Srbije.

Predstavnici makedonske zajednice iz Južnog Banata ističu da je masovan odziv i upis od presudnog značaja kako bi se izabrao legitiman i snažan Nacionalni savet koji će verodostojno zastupati interese, kulturu, jezik i prava Makedonaca u Republici Srbiji, poručujući javnosti: „Da se upišemo i učestvujemo, da pokažemo da nas ima – važno je i vredi!“.

(Pančevac/S.L)