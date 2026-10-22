RIK proglasio četiri nove izborne liste za članove saveta nacionalnih manjina

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je danas četiri nove izborne liste za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 8. novembar.

Proglašene su izborne liste rusinske, albanske, bugarske i aškalijske nacionalne manjine, prenosi Vojvođanski reporter.

Na sednici RIK-a proglašene su sledeće izborne liste:

„Muzika Rusini – Slavko Roman Rondo” za Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine (podnosilac Grupa birača „Muzika Rusini”, sa 7 kandidata).

„Demokratska partija – Sali Salihi” za Nacionalni savet albanske nacionalne manjine (podnosilac Demokratska partija, sa 12 kandidata).

„Naš narod – Naš glas – Naša budućnost – Partija Bugara Srbije” za Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine (podnosilac Partija Bugara Srbije, sa 19 kandidata).

„Za pobedu Aškalija – Erdelj Herinc” za Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine (podnosilac Grupa birača „Za pobedu Aškalija”, sa 6 kandidata).

Ispunjeni svi zakonski uslovi

Komisija je utvrdila da sve navedene liste ispunjavaju uslove iz člana 72. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u pogledu broja kandidata i zastupljenosti manje zastupljenog pola, kao i da je priložena sva zakonom propisana i pravno valjana dokumentacija.

Zamenik predsednika RIK-a Marko Janković podsetio je na ključne rokove koji slede:

Sutra u ponoć ističe zvanični rok za predaju izbornih lista za članove nacionalnih saveta.

Sutra se ujedno zaključuje i poseban birački spisak, a rešenje će biti objavljeno u Službenom glasniku za svaku nacionalnu manjinu zasebno i po biračkim mestima.

(Vojvođanski reporter)